Türk Hava Kuvvetleri’ne Ait C-130 Kargo Uçağı Gürcistan’da Düştü: 20 Askerimiz Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü açıkladı. Uçakta görevli 20 askerin tamamının şehit olduğu bildirildi.

Uçak, sabah 09.50’de Trabzon’dan havalanmış, Azerbaycan’ın Gence kentine 11.06’da iniş yaptıktan sonra Türkiye’ye dönüş için 13.20’de kalkış yapmış ve kalkıştan 27 dakika sonra radardan kaybolmuştu. Görgü tanıkları, düşüş sonrası bölgeden yoğun duman yükseldiğini aktardı.

Enkaz, Gürcistan arama kurtarma ekiplerinin desteğiyle bulunarak kaza kırım ekiplerinin incelemesine alındı. MSB, kazanın nedeninin detaylı inceleme sonrası netlik kazanacağını belirtti. Arama kurtarma ve kaza kırım çalışmalarının koordineli şekilde sürdüğü açıklandı.

Kazanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehitlerimize rahmet ve ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı taziye mesajında, “Kahraman silah arkadaşlarımız şehit olmuştur, ailelerine ve asil milletimize başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

C-130 Kazasında Şehit Olan Askerlerimizin İsimleri Belli Oldu

Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz • Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu • Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen • Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir • Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan • Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan • Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce • Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan • Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan • Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut • Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş • Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran • Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız • Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok • Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca • Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği • Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan • Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu • Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapcı • Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın

Ülke genelinde yas havası hâkim olurken, şehitlerimizin görev yaptıkları illerde ve memleketlerinde törenler düzenlenecek