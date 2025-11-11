GÜNDEM:
Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Atatürk’ü Kırgızistan’da Andı

KIRGIZİSTAN – GEBZE GAZETESİ Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 87. yılı dolayısıyla Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen anma törenine, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu (TDGF) Genel Başkanı Menderes Demir ve Genel Başkan Yardımcısı İsmail Kahraman katıldı.

11 Kasım 2025 Salı 17:47

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yılı anısına düzenlenen anlamlı törende, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu (TDGF) Genel Başkanı Menderes Demir ve Genel Başkan Yardımcısı İsmail Kahraman da yer aldı. Bişkek’teki Atatürk Parkı’nda gerçekleştirilen törende Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçisi Sn. Mekin Mustafa Kemal Ökem, Atatürk’ün Türk dünyası için taşıdığı değerleri ve fikirlerinin evrenselliğini vurgulayan bir konuşma yaptı.Gebze Gazetesi tarafından canlı olarak yayınlanan törende, Atatürk’ün aziz hatırası, Kırgızistan’da da saygı ve minnetle anıldı. Canlı yayını izlemek için tıklayın.

Anma programının ardından, Devr-i Âlem Belgesel TV ekibi, Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem ile tarihi bir söyleşi gerçekleştirdi. Sohbette, Birinci Dünya Harbi sırasında Kafkas Cephesi’nde Çarlık Rus ordusunda görev alan Türkistan Alayları’nın Osmanlı askerleriyle birlikte yürüttükleri mücadele ele alındı.


Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir, görüşmede Büyükelçi Ökem’e Türk Dünyası Belgesel Film Festivali hakkında bilgi vererek, Türk dünyasının ortak kültürel mirasının belgeseller aracılığıyla geleceğe taşınmasının önemini vurguladı.

Atatürk’ün fikirlerinin sadece Türkiye’ye değil, tüm Türk dünyasına yön verdiğini belirten TDGF heyeti, bu anlamlı günde Kırgız halkı ve Türkiye Cumhuriyeti temsilcileriyle birlikte Ulu Önder’i saygı, özlem ve minnetle andı.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek
