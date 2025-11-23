GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması 24 Kasım’da Yapılacak

ANKARA – GEBZE GAZETESİ 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde açıklanacak; atanan öğretmenler 19 Ocak 2026’da görevlerine başlayacak.

15 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması 24 Kasım'da Yapılacak

23 Kasım 2025 Pazar 23:28

Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre, sözleşmeli öğretmen atamaları Öğretmenler Günü’nde yapılacak ve sonuçlar öğle saatlerinde erişime açılması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Sonucu Sorgulama EKRANI İÇİN TIKLAYIN


Atamalarda en fazla kontenjan 4 bin 378 ile sınıf öğretmenliğine ayrıldı. Bunun yanı sıra özel eğitim, din kültürü ve ahlak bilgisi, okul öncesi ve İngilizce öğretmenliği branşları da yüksek kontenjan verilen alanlar arasında bulunuyor.

Şu anda Türkiye’de resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayısı 1 milyon 34 bin 564 iken, 24 Kasım’daki atamalar sonrası bu sayı 1 milyon 49 binin üzerine çıkacak.

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde yapılacak atamalarla, 15 bin yeni öğretmen sınıflarda görev yapmaya başlayacak.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Abdülhamit Han Cami ve Külliyesi’nin Temeli Darıca’da Dualarla Atıldı Abdülhamit Han Cami ve Külliyesi’nin Temeli Darıca’da...
Böcek Ailesinin Zehirlenme Şüphesiyle Ölümü Raporla Açıklandı Böcek Ailesinin Zehirlenme Şüphesiyle Ölümü...
Kocaeli’de G3 Forum Girişimcilik Zirvesi Yoğun Katılımla Gerçekleşti Kocaeli’de G3 Forum Girişimcilik Zirvesi Yoğun...
C-130 Kazasında Şehit Olan 20 Kahraman Askerimiz Memleketlerine Uğurlandı C-130 Kazasında Şehit Olan 20 Kahraman Askerimiz...
ÖSYM 2026 Sınav Takvimi Açıklandı ÖSYM 2026 Sınav Takvimi Açıklandı
Türk Hava Kuvvetleri’ne Ait C-130 Kargo Uçağı Gürcistan’da Düştü: 20 Askerimiz Şehit Oldu Türk Hava Kuvvetleri’ne Ait C-130 Kargo Uçağı...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Abdülhamit Han Cami ve Külliyesi’nin Temeli...
KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Darıca’da inşa edilecek Abdülhamit Han Cami ve Külliyesi’nin temel atma töreni,...

Haberi Oku