15 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması 24 Kasım’da Yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre, sözleşmeli öğretmen atamaları Öğretmenler Günü’nde yapılacak ve sonuçlar öğle saatlerinde erişime açılması bekleniyor.

Atamalarda en fazla kontenjan 4 bin 378 ile sınıf öğretmenliğine ayrıldı. Bunun yanı sıra özel eğitim, din kültürü ve ahlak bilgisi, okul öncesi ve İngilizce öğretmenliği branşları da yüksek kontenjan verilen alanlar arasında bulunuyor.

Şu anda Türkiye’de resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayısı 1 milyon 34 bin 564 iken, 24 Kasım’daki atamalar sonrası bu sayı 1 milyon 49 binin üzerine çıkacak.

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde yapılacak atamalarla, 15 bin yeni öğretmen sınıflarda görev yapmaya başlayacak.

