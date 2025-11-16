SPOR:
Kocaeli’nin spordaki efsane isimleri başarı yolculuklarını paylaştı; Sporla hayatı değişenlerin ilham veren hikâyeleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu kapsamında Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca Salonu’nda gerçekleştirilen “Kocaeli’den Dünyaya: Şampiyon Sporcular” konulu oturum, spor dünyasının yıldız isimlerini bir araya getirdi. Prof. Dr. Levent Atalı’nın moderatörlüğünde yapılan oturumda milli sporcular ve efsane isimler, kendi başarı yolculuklarını gençlerle paylaşarak salonda büyük ilham etkisi oluşturdu.

16 Kasım 2025 Pazar 09:52

 ŞAMDAN: ASIL YENİLGİ VAZGEÇMEKTİR

Milli karateci ve olimpiyat madalyalı sporcu Eray Şamdan, spor salonunda büyümüş olmanın hayatındaki en büyük şans olduğunu belirterek, “Babamın (Adnan Şamdan) antrenör olması benim en büyük şansımdı. Evden çok spor salonundaydım. Ablalarıma ve abilerime özenerek büyüdüm. En tepeyi hedeflediğim için hiç durmadım. Rakibim bana bir tane vurduysa ben iki tane vurmadan bırakmazdım. Yenilgiyi hazmedemezdim” dedi. Başarıdaki en kritik unsurun kendine inanmak olduğunu vurgulayan Şamdan, “İçinizdeki cevheri siz çıkaracaksınız. Asıl yenilgi, vazgeçmektir. Kendinize inanıp potansiyelinizi ortaya koyduğunuzda başarı zaten geliyor” diyerek gençlere seslendi.

 

TAŞÇI: GÜNÜ ÜÇE BÖLDÜM, 15 YIL BOYUNCA 8 SAAT ÇALIŞTIM

Türk güreşinin efsane ismi, Kırkpınar Başpehlivanı Ahmet Taşçı, başarı hikâyesinin gecikmiş ama güçlü bir başlangıçla geldiğini anlatarak,

“Sporu severdim ama imkânım yoktu. 25 yaşına kadar farklı işlerde çalıştım. Güreşe tesadüfen başladım. Karamürsel’de ata sporu çok sevilirdi. Yaşım diğer branşlara geç olduğu için güreşi seçtim” dedi.

Disiplinle geçen kariyerini ise şu sözlerle özetleyen Taşçı, “Günü 8 saat uyku, 8 saat çalışma, 8 saat istirahat olarak üçe böldüm. Sabah 5’te kalkıp koşardım. Kramplardan gece uyuyamadığım oluyordu ama hiç vazgeçmedim.” Kocaeli’nin güreş geleneğindeki yerini hatırlatan Taşçı,

“Bizim zamanımızda Karamürsel’de ağırlık salonu yoktu. Otobüsle Kocaeli’ye gelir çalışırdık. Bugün imkânlar çok gelişti. Tahir Başkan bu desteği artırınca yeni sporcular yetişmeye başladı” dedi. Taşçı konuşmasının son bölümünde gençlere mesaj vererek, “Bir işi severek yapın. Hırslı ve inatçı olun. Vazgeçmezseniz başarı mutlaktır” dedi.

 

YAKAN: ŞİMDİ ROL MODEL OLARAK KARŞINIZDAYIM

Dünya ve Avrupa şampiyonu Kağıtspor karatecisi Tuba Yakan, sporla tanışmasını şöyle anlattı; “Çok hareketli bir çocuktum, eve girmezdim. Akrabalarım karateye gidince ben de başladım. Sarı kuşakken Türkiye ikincisi olunca yeteneğimi fark ettim.” Kağıtspor’da yetişmenin kendisine büyük bir ufuk açtığını belirten Yakan, “Ben de sizler gibi oturup büyüklerimi dinlerdim. Şimdi rol model olarak karşınızdayım. Kağıtspor çok güçlü bir aile. Bu başarı ortamında yetişmek en büyük avantaj” ifadelerini kullandı. Şampiyonlukla efsanelik arasındaki farkı ise şu sözlerle ortaya koyan Yakan, “Şampiyon olabilirsin ama efsane olmak istiyorsan bütün zincire kendini adayacaksın. Azim, disiplin, erdem ve çalışkanlık. Hepsi bir arada olmalı” dedi.

 

USLU: “KOCAELİ SPORUN BAŞKENTİ

Görme engelli milli judocu Merve Uslu Hajabipour, sporun hayatındaki dönüştürücü gücünü vurgulayıp, “Buradakilerin hepsi benim kulüp arkadaşım. Bana hep destek oldular. Halk arasında engelli sporculara ‘1-0 yenik başlıyor’ denir ama benim için asla geçerli değil” dedi. 2021’den beri milli takımda olduğunu hatırlatan Hajabipour “Avrupa ve dünya derecelerim var. Kağıtspor’da çalışmak büyük mutluluk. Spor benim tüm hayatım. Kocaeli sporun başkenti. Türkiye’de ve dünyada madalya getiren sporcuların çoğu bu şehirden. Bu zincirin bir halkası olmaktan onur duyuyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

 

“BU HİKÂYELER YENİ İDOLLER YETİŞTİRECEK”

Oturumun moderatörü Prof. Dr. Levent Atalı, Kocaeli’nin spor kültürünün derinliğine dikkat çekerek, “Bu kent çok şanslı bir kent. İnşallah bu hikâyelerden yeni idoller çıkaracağız. Gençler burada sadece başarıyı değil, başarının arkasındaki emeği görüyor” dedi.

 

GENÇLERE İLHAM VEREN BULUŞMA

Samimi bir ortamda gerçekleşen oturum, genç sporcuların yoğun ilgisiyle tamamlandı. Sporcuların samimi hikâyeleri ve başarıya giden yoldaki mücadeleleri, salonda bulunan yüzlerce gence ilham kaynağı oldu. Oturumun sonunda başarılı sporculara plaket takdim edildi.


(Erkan ERENLER)

