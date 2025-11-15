ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dehşetin altından kıskançlık çıktı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde boşandığı eşi ve onun sevgilisi olduğunu düşündüğü kişiyi bıçaklayan zanlı ile ona yardım ettikleri öne sürülen 10 şüpheli, Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Dehşetin altından kıskançlık çıktı

15 Kasım 2025 Cumartesi 10:14

 Olay, dün Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.E., önce boşandığı eşi M.K.'yı darp ederek bıçakladı. Zanlı, daha sonra eski eşinin sevgilisi olduğunu düşündüğü E.K.'nın (32) otomobilinin yanına gitti. B.E., aracın kapısını açarak E.K.'yı art arda bıçakladı. Ağır yaralanan E.K., yaralı halde aracıyla olay yerinden kaçmaya çalıştı ancak yaklaşık 500 metre ileride Canbay Sokak'ta park halindeki hafif ticari araca çarparak durabildi. 
 Saldırgan B.E.'nin olay sonrası elinde bıçakla "Bu mahallede kim kimin namusuna bakarsa" diyerek küfür ettiği anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. 
 Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı M.K. ve E.K.'yı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. E.K.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. 
    
  İstanbul'a kaçan zanlı ve 10 şüpheli yakalandı 
  Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından şüpheli B.E.'nin İstanbul'a kaçtığını tespit etti. Ekipler, Kocaeli ve İstanbul'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarla B.E. ile ona olay öncesi ve sonrası yardımda bulundukları iddia edilen 10 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 3'ü işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğünce salıverildi, 8 şahsın ise ifade işlemleri sürüyor. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yangın faciasında ağır yaralanan vardiya amiri hayatını kaybetti, ölü sayısı 7'ye çıktı Yangın faciasında ağır yaralanan vardiya amiri...
Takıntı hale getirdiği genç kızı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet Takıntı hale getirdiği genç kızı öldüren sanığa...
"Sahte bungalov" çetesine dev operasyon: 37 şüpheliden...
Kocaeli'de FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı Kocaeli'de FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla...
"Sahte bungalov" çetesine dev operasyon: Hesaplarında...
Lüks otomobilin içinde dehşeti yaşadı, kaçarken kaza yaptı Lüks otomobilin içinde dehşeti yaşadı, kaçarken...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Yangın faciasında ağır yaralanan vardiya...
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki parfüm dolum tesisinde ağır yaralanan vardiya amiri Tuncay Yıldız, tedavi...

Haberi Oku