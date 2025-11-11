Büyükşehir’den kırsala 12 futbol sahası

Kocaeli’de sporun çıtasını yükseltmek amacıyla her alanda önemli projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, kent merkezlerinde olduğu gibi kırsal mahallelere de futbol sahası kazandırıyor. Bu bağlamda 6 ilçeye toplam 12 futbol sahası inşa edildi. Kırsaldaki bu yatırımlar, gençler için büyük imkânlar sunacak.