Büyükşehir’den kırsala 12 futbol sahası

Kocaeli’de sporun ve sporcunun her zaman yanında olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsaldaki yatırımlarına tüm hızıyla devam ediyor. “Sporun Başkenti Kocaeli” mottosuyla Kocaeli gençliğinin geleceğine yön veren Büyükşehir, kırsal bölgelerdeki yatırımlarına yenilerini ekliyor. Bu kapsamda; İzmit, Kandıra, Karamürsel, Derince, Kartepe ve Gölcük’te toplam 12 futbol sahası inşa edilerek hizmete açıldı.
YAPILAN FUTBOL SAHALARI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; İzmit Nebihocalar Mahallesi’ne 27x42, İzmit Gökçeören Mahallesi’ne 13x33, Kandıra Özbey Mahallesi’ne 27x39, Kandıra Çamkonak Mahallesi’ne 27x42, Kandıra Seyitaliler Mahallesi’ne 15x27, Kandıra Akçaova Mahallesi’ne 27x42, Kandıra Eğercili Mahallesi’ne 18x30, Karamürsel Ereğli’ye 28x44, Derince Çenesuyu Çınarlı Anadolu Teknik Lisesi’ne 18x27, Kartepe Eşme Ahmediye Mahallesi’ne 24x33, Kartepe Nusretiye Mahallesi’ne 30x51 ve Gölcük Donanma’ya ise 27x42 ebatlarında futbol sahası kazandırdı.
(Emre KAHRAMAN)