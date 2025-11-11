SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’den kırsala 12 futbol sahası

Kocaeli’de sporun çıtasını yükseltmek amacıyla her alanda önemli projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, kent merkezlerinde olduğu gibi kırsal mahallelere de futbol sahası kazandırıyor. Bu bağlamda 6 ilçeye toplam 12 futbol sahası inşa edildi. Kırsaldaki bu yatırımlar, gençler için büyük imkânlar sunacak.

Büyükşehir'den kırsala 12 futbol sahası

11 Kasım 2025 Salı 17:20

 KIRSALA YATIRIMLAR SÜRÜYOR

Kocaeli’de sporun ve sporcunun her zaman yanında olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsaldaki yatırımlarına tüm hızıyla devam ediyor. “Sporun Başkenti Kocaeli” mottosuyla Kocaeli gençliğinin geleceğine yön veren Büyükşehir, kırsal bölgelerdeki yatırımlarına yenilerini ekliyor. Bu kapsamda; İzmit, Kandıra, Karamürsel, Derince, Kartepe ve Gölcük’te toplam 12 futbol sahası inşa edilerek hizmete açıldı.

 

YAPILAN FUTBOL SAHALARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; İzmit Nebihocalar Mahallesi’ne 27x42, İzmit Gökçeören Mahallesi’ne 13x33, Kandıra Özbey Mahallesi’ne 27x39, Kandıra Çamkonak Mahallesi’ne 27x42, Kandıra Seyitaliler Mahallesi’ne 15x27, Kandıra Akçaova Mahallesi’ne 27x42, Kandıra Eğercili Mahallesi’ne 18x30, Karamürsel Ereğli’ye 28x44, Derince Çenesuyu Çınarlı Anadolu Teknik Lisesi’ne 18x27, Kartepe Eşme Ahmediye Mahallesi’ne 24x33, Kartepe Nusretiye Mahallesi’ne 30x51 ve Gölcük Donanma’ya ise 27x42 ebatlarında futbol sahası kazandırdı.

(Emre KAHRAMAN)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Galatasaray Deplasmanda Kocaelispor’a 1-0 Yenildi Galatasaray Deplasmanda Kocaelispor’a 1-0 Yenildi
Havva Alyurt, Portekiz’de yeni başarı hikâyesi yazacak Havva Alyurt, Portekiz’de yeni başarı hikâyesi...
9 Kağıtsporlu Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da; İslami Oyunları’nda gözler bizim çocuklarda 9 Kağıtsporlu Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da;...
Sevindiklide çalışmalar başladı; 75 dönümlük dev tesiste ilk kazma vuruldu Sevindiklide çalışmalar başladı; 75 dönümlük...
Kocaeli’de olta ustaları yarışacak Kocaeli’de olta ustaları yarışacak
Körfezli yüzücüler Sakarya'da şampiyon oldu Körfezli yüzücüler Sakarya'da şampiyon oldu
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Galatasaray Deplasmanda Kocaelispor’a 1-0 Yenildi
KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray, Kocaelispor deplasmanında sahadan 1-0...

Haberi Oku