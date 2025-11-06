banner1208
SPOR:
Kocaeli’de olta ustaları yarışacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, olta ustalarını bir araya getirecek heyecan dolu bir yarışmaya ev sahipliği yapıyor. 7 ülkeden ve Türkiye’nin 18 farklı şehrinden toplam 212 olta ustası, “8.Uluslararası Kocaeli Surfcasting Balık Tutma Yarışması’nda” en fazla balık tutan olmak için kıyasıya bir rekabete girecek.

06 Kasım 2025 Perşembe 09:34

 DENİZ SPORLARININ EN PRESTİJLİ YARIŞMASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en prestijli balıkçılık yarışmasına ev sahipliği yapıyor. Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Spor Kulübü tarafından düzenlenen “8. Uluslararası Kocaeli Surfcasting Balık Tutma Yarışması” bu yıl 5-9 Kasım tarihleri arasında Kandıra Uzunkum Sahili’nde gerçekleştiriliyor. Büyükşehir’in desteklediği organizasyon, Türkiye’nin deniz sporları alanındaki en prestijli yarışmalarından biri olarak ön plana çıkıyor.

 

212 OLTA USTASI KOCAELİ’DE
Geçtiğimiz yıl 9 farklı ülke ve 13 şehirden 104 sporcunun katıldığı turnuva bu kez rekor bir katılımla gerçekleşecek. Bu yıl 7 ülkeden ve Türkiye’nin 18 farklı şehrinden toplam 212 sporcu, ikişer kişilik takımlar halinde kıyasıya mücadele edecek. Uluslararası Surfcasting Friendship Cup Komitesi tarafından “Dünyanın En İyi Balıkçılık Organizasyonu” ödülüne layık görülen turnuva, bu unvanı bir kez daha hak etmek için tüm hazırlıklarını tamamladı.

 

KADIN SPORCULARDAN TARİHİ KATILIM
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, spora ve doğa dostu etkinliklere verdiği desteği her geçen yıl artırıyor. Bu yılki yarışmada 25 kadın sporcu mücadele edecek. 8.Uluslararası Surfcasting Turnuvasıyla Kocaeli, yalnızca bir spor organizasyonuna değil, aynı zamanda kadın sporcuların rekor katılımına da ev sahipliği yapacak.

 

5 FARKLI KATEGORİDE BÜYÜK MÜCADELE
Yarışmada dereceye girenler; “Genel Klasman”, “Ülkeler Klasmanı”, “Kadınlar Klasmanı”, “Büyük Balık Klasmanı” ve “Sektör Klasmanı” olmak üzere toplam beş ayrı kategoride ödüllendirilecek. Katılımcılar, hem bireysel hem de takım performanslarıyla uluslararası arenada Kocaeli’yi gururla temsil edecek.

 

BALIK TUTKUNLARININ BULUŞMA NOKTASI
Kocaeli’nin mavi bayraklı plajlarıyla ünlü Kandıra ilçesinde düzenlenecek organizasyon için yarışmacılar oldukça heyecanlı. 5 gün sürecek turnuva boyunca katılımcılar; antrenmanlar, kamp aktiviteleri, canlı kura çekimi ve iki aşamalı yarış etaplarıyla dopdolu bir programa katılacak.

 

 

YARIŞMANIN PROGRAM AKIŞI
06 Kasım Perşembe
16:00 Antrenman için kamptan çıkış
21:00 Antrenman sahasından kamplara dönüş
22:00 Canlı yayında kura çekimi

 

07 Kasım Cuma

15.00 Tören açılışı-takımların/ülkelerin sunumları (kamplarda)

19.00 Kamptan yarışma alanına hareket

20.00 Sektörlere yerleşme

20:30-21.00 Yabancı yarışmacıların yemlerinin dağıtımı

21.30 1. Etap başlangıç

 

08 Kasım Cumartesi

03.00 1. Etap bitiş

15.30 Kamptan sahile gidiş için hareket

16.30 Sektörlere yerleşme

18.00 2. Etap başlangıcı

23:30 2. Etap bitişi

 

09 Kasım Pazar

00.30 Sahilden kamplara dönüş
10.00 Kapanış ve ödül töreni


(Ömer İLGEÇ)

Körfezli yüzücüler Sakarya'da şampiyon oldu
Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü yüzme takımı, Sakarya'da düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Şenlikleri'nde...

Haberi Oku