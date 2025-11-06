Kocaeli’de olta ustaları yarışacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en prestijli balıkçılık yarışmasına ev sahipliği yapıyor. Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Spor Kulübü tarafından düzenlenen “8. Uluslararası Kocaeli Surfcasting Balık Tutma Yarışması” bu yıl 5-9 Kasım tarihleri arasında Kandıra Uzunkum Sahili’nde gerçekleştiriliyor. Büyükşehir’in desteklediği organizasyon, Türkiye’nin deniz sporları alanındaki en prestijli yarışmalarından biri olarak ön plana çıkıyor.
212 OLTA USTASI KOCAELİ’DE
Geçtiğimiz yıl 9 farklı ülke ve 13 şehirden 104 sporcunun katıldığı turnuva bu kez rekor bir katılımla gerçekleşecek. Bu yıl 7 ülkeden ve Türkiye’nin 18 farklı şehrinden toplam 212 sporcu, ikişer kişilik takımlar halinde kıyasıya mücadele edecek. Uluslararası Surfcasting Friendship Cup Komitesi tarafından “Dünyanın En İyi Balıkçılık Organizasyonu” ödülüne layık görülen turnuva, bu unvanı bir kez daha hak etmek için tüm hazırlıklarını tamamladı.
KADIN SPORCULARDAN TARİHİ KATILIM
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, spora ve doğa dostu etkinliklere verdiği desteği her geçen yıl artırıyor. Bu yılki yarışmada 25 kadın sporcu mücadele edecek. 8.Uluslararası Surfcasting Turnuvasıyla Kocaeli, yalnızca bir spor organizasyonuna değil, aynı zamanda kadın sporcuların rekor katılımına da ev sahipliği yapacak.
5 FARKLI KATEGORİDE BÜYÜK MÜCADELE
Yarışmada dereceye girenler; “Genel Klasman”, “Ülkeler Klasmanı”, “Kadınlar Klasmanı”, “Büyük Balık Klasmanı” ve “Sektör Klasmanı” olmak üzere toplam beş ayrı kategoride ödüllendirilecek. Katılımcılar, hem bireysel hem de takım performanslarıyla uluslararası arenada Kocaeli’yi gururla temsil edecek.
BALIK TUTKUNLARININ BULUŞMA NOKTASI
Kocaeli’nin mavi bayraklı plajlarıyla ünlü Kandıra ilçesinde düzenlenecek organizasyon için yarışmacılar oldukça heyecanlı. 5 gün sürecek turnuva boyunca katılımcılar; antrenmanlar, kamp aktiviteleri, canlı kura çekimi ve iki aşamalı yarış etaplarıyla dopdolu bir programa katılacak.
YARIŞMANIN PROGRAM AKIŞI
06 Kasım Perşembe
16:00 Antrenman için kamptan çıkış
21:00 Antrenman sahasından kamplara dönüş
22:00 Canlı yayında kura çekimi
07 Kasım Cuma
15.00 Tören açılışı-takımların/ülkelerin sunumları (kamplarda)
19.00 Kamptan yarışma alanına hareket
20.00 Sektörlere yerleşme
20:30-21.00 Yabancı yarışmacıların yemlerinin dağıtımı
21.30 1. Etap başlangıç
08 Kasım Cumartesi
03.00 1. Etap bitiş
15.30 Kamptan sahile gidiş için hareket
16.30 Sektörlere yerleşme
18.00 2. Etap başlangıcı
23:30 2. Etap bitişi
09 Kasım Pazar
00.30 Sahilden kamplara dönüş
10.00 Kapanış ve ödül töreni
(Ömer İLGEÇ)