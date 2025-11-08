9 Kağıtsporlu Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da; İslami Oyunları’nda gözler bizim çocuklarda

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı sporcuları, ay yıldızlı forma altında 6. İslami Dayanışma Oyunları’nda arenaya çıkıyor. Mavi Beyazlı kulüp, 4 farklı branştan 9 milli sporcusu ile bu önemli organizasyonda madalya mücadelesi verecek.

RİYAD’DA DÜZENLENİYOR

İslam İşbirliği Teşkilatı’na (İİT) bağlı bir kuruluş olan İslami Dayanışma Oyunları Federasyonu (ISSA) tarafından 4 yılda bir düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları’nın 6’ncısı, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da 07-21 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. 6. İslami Dayanışma Oyunları’nda Türkiye, 110 kadın ve 102 erkek olmak üzere toplam 212 sporcuyla madalya mücadelesi verecek. Milli takım kafilesinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’dan 9 sporcu bulunuyor.





5 JUDOCUMUZ MİNDERE ÇIKIYOR

Judo branşında milli sporcular Munir Ertuğ, Muhammed Ali Demirel, Tuğçe Beder, Sıla Ersin ve Buket Nur Karabulut bireysel müsabakaların yanı sıra Mix takımlarda da mindere çıkacak.















KARATEDE ENES, BOKSTA AYŞEN

Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un karate branşındaki yıldız ismi Enes Bulut 75 kilo kumite dalında altın madalya için mücadele verecek. Mavi-Beyazlı kulübün alt yapısından yetişen bir diğer başarılı sporcu Ayşen Taşkın ise boks branşında 54 kiloda kadınlarda ringe çıkacak.



GÜREŞTE GÖZLER YUSUF VE RIFAT’TA

Kağıtspor’un milli güreşçileri şampiyonada serbest stilde mindere madalya için çıkıyor. Buna göre Rıfat Eren Gıdak 97 kiloda, Yusuf Demir ise 57 kiloda mücadele edecek.









