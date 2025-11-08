banner1208
ASAYİŞ:
Yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm dolum tesisinde çıkan yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu.

Yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

08 Kasım 2025 Cumartesi 14:01

 Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde saat 09.00'da 2 katlı parfüm dolum tesisinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler, iş yerinin yanında bulunan binanın çatısına da sıçradı. Vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. 
 
  Hayatını kaybedenlerin isimlerine ulaşıldı 
  Çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yangında hayatını kaybeden kişilerin isimlerine ulaşıldı. Yangında, Şengül Yılmaz, Tuğba Taşdemir, Cansu Esetoğlu, Nisa Taşdemir, Esma Gigan ve Hanım Gülekin'in hayatını kaybettiği öğrenildi. 


İHA
