EĞİTİM:
Eğitim desteği sonuçları bugün açıklanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, 2025–2026 eğitim öğretim yılı için sağlanacak eğitim desteği başvuru sonuçları 29 Ekim Çarşamba günü (yarın) açıklanacak.

Eğitim desteği sonuçları bugün açıklanıyor

29 Ekim 2025 Çarşamba 09:43

 BÜYÜKŞEHİR’DEN EĞİTİME DEĞER KATAN DESTEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini kalıcı hale getirmek amacıyla, yıllardır binlerce öğrenciye umut olan eğitim desteği projesini sürdürüyor. Bu yıl da 2025–2026 eğitim öğretim yılı için yapılan başvuruların sonuçları, 29 Ekim Çarşamba günü (yarın) açıklanacak. Büyükşehir’in dar gelirli ailelerin çocuklarının eğitim yolculuğuna destek olan bu anlamlı yardımı ile 30 bin öğrenciye toplam 390 milyon TL tutarında eğitim desteği sağlanacak.

 

İNSANA DOKUNAN BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI

Büyükşehir’in eğitim alanındaki insana dokunan belediyecilik anlayışı doğrultusunda, yürütülen bu programdan eğitim desteğine gereksinim duyan öğrenciler yararlanabilecek. Proje kapsamında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine 9 ay boyunca her ay 1.250 TL, üniversite öğrencilerine ise 10 ay boyunca aylık 2.500 TL tutarında eğitim desteği ödemesi yapılacak. Öğrencilerin eğitim destekleri, 41 Kartlarına yatırılacak.

 

EĞİTİM DESTEĞİ 41 KARTLARA YATIRILACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden eğitim desteği almaya hak kazanan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin ödemeleri, Kasım ayında üç aylık toplu şekilde 41 Kart hesaplarına yatırılacak. Kalan tutarlar ise sonraki aylarda düzenli olarak hesaplarına aktarılmaya devam edecek. Üniversite öğrencilerine yönelik eğitim desteği ödemesi ise Ocak ayında beş aylık olarak yapılacak ve ilerleyen aylarda aynı şekilde düzenli olarak 41 Kart hesaplarına yatırılacak. Eğitim yardımı başvuru sonuçları, www.kocaelibursu.com adresi üzerinden duyurulacak.

(Emre KAHRAMAN)

