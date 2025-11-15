"Sahte bungalov" çetesine dev operasyon: 37 şüpheliden 14'ü tutuklandı

Kocaeli merkezli 11 ilde, internet üzerinden sahte bungalov kiralama ilanı vererek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şebekeye yönelik yapılan operasyonda yakalanan 37 şüpheliden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bungalov kiralama vaadiyle dolandırıcılık yapan şebekenin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin, internet üzerinden sahte hesaplar açarak "bungalov kiralama" vaadinde bulunduğu, kendilerini arayan vatandaşlara IBAN vererek para topladığı belirlendi. Ayrıca, şüphelilerin banka hesaplarında 35 milyon TL'lik hareketlilik tespit edildi.

43 kişinin mağdur olduğu olayda, 11 Kasım'da Kocaeli merkezli olmak üzere Adana, Osmaniye, Kayseri, Diyarbakır, Van, Sivas, Aydın, İzmir, Ankara ve Artvin illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şebeke üyesi olduğu tespit edilen 2 şüphelinin ise operasyon öncesi başka suçlardan yakalanarak cezaevine girdiği anlaşıldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 43 cep telefonu, 5 laptop, 3 bilgisayar kasası, 8 HDD (sabit disk) ve 2 tablet ele geçirildi.

Bugün adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

