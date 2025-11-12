Darıca’nın Şampiyonları Uluslararası Arenada Parladı

Balkan Karate Şampiyonası ve Dünya İslam Oyunları’nda mücadele eden Darıca Belediyesi sporcuları, elde ettikleri madalyalarla hem Darıca’nın hem de Türkiye’nin gururu oldu.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcuları, katıldıkları uluslararası şampiyonalarda elde ettikleri derecelerle hem Darıca’yı hem de ülkemizi gururlandırdı. Hırvatistan’da düzenlenen Balkan Karate Şampiyonası’nda Milli takım kadrosunda yer alan Darıca Belediye Spor Kulübü sporcuları büyük başarıya imza attı. Genç Erkekler 55 kg kategorisinde mücadele eden Kerem Yaray, Balkan Şampiyonu olurken, Ümit Erkekler 70 kg’da yarışan Aras Ege Beyhanoğlu ise Balkan ikincisi olmayı başardı.

İSLAM OYUNLARINDA GELEN BAŞARI







Bir diğer önemli başarı da Suudi Arabistan’da gerçekleştirilen Dünya İslam Oyunları’ndan geldi. Milli Boksör Semih Gümüş, turnuvadaki güçlü rakipleri arasında verdiği mücadeleyle dikkat çekerek şampiyonayı üçüncülükle tamamladı. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün sporcularının uluslararası alanda elde ettiği bu başarılar, ilçenin spor vizyonuna güç katarken genç sporculara da ilham kaynağı oluyor.







BAŞKAN BIYIK TEBRİK ETTİ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, elde edilen dereceler dolayısıyla sporcuları tebrik ederek şu değerlendirmede bulundu: “Sporcularımızın uluslararası arenada elde ettiği başarılar bizleri gururlandırıyor. Darıca olarak spora ve sporcuya yatırım yapmaya devam ediyoruz. Kerem Yaray’ı, Aras Ege Beyhanoğlu’nu ve Semih Gümüş’ü yürekten tebrik ediyorum. Bu başarıların artarak devam edeceğine inanıyorum.”





(Erkan ERENLER)