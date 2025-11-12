Darıca’nın Şampiyonları Uluslararası Arenada Parladı

İSLAM OYUNLARINDA GELEN BAŞARI
Bir diğer önemli başarı da Suudi Arabistan’da gerçekleştirilen Dünya İslam Oyunları’ndan geldi. Milli Boksör Semih Gümüş, turnuvadaki güçlü rakipleri arasında verdiği mücadeleyle dikkat çekerek şampiyonayı üçüncülükle tamamladı. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün sporcularının uluslararası alanda elde ettiği bu başarılar, ilçenin spor vizyonuna güç katarken genç sporculara da ilham kaynağı oluyor.
BAŞKAN BIYIK TEBRİK ETTİ
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, elde edilen dereceler dolayısıyla sporcuları tebrik ederek şu değerlendirmede bulundu: “Sporcularımızın uluslararası arenada elde ettiği başarılar bizleri gururlandırıyor. Darıca olarak spora ve sporcuya yatırım yapmaya devam ediyoruz. Kerem Yaray’ı, Aras Ege Beyhanoğlu’nu ve Semih Gümüş’ü yürekten tebrik ediyorum. Bu başarıların artarak devam edeceğine inanıyorum.”
(Erkan ERENLER)