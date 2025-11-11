Kocaeli’de Milli Ağaçlandırma Günü’nde Fidanlar Toprakla Buluşacak

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde fidanlarımızı toprakla buluşturmak için Kocaeli/ Karamürsel / Akçat mahallesi tören alanlarına tüm vatandaşlar davet edildi. Kocaeli’de ilk etapta yanan 5 alanda toplam 65.000 fidan toprakla buluşturulacak. Çevreye duyarlılığı artırmayı amaçlayan etkinlikler, Kocaeli genelinde yanan alanların tekrar yeşillendirilmesini hedefliyor.
Etkinlikler kapsamında, 15 Ağustos 2025’te Karamürsel Akçat mahallesinde çıkan yangında zarar gören 200 hektarlık alanın ilk bölümü olan 2 hektarlık alanda, 11 Kasım Salı günü saat 11.00’de 3.000 fidan dikilecek.Törene Kocaeli Valisi İlhami Aktaş katılacak.
Yetkililer, 2026 yılı sonuna kadar dikilecek fidan sayısının 200 bini geçmesinin planlandığını ve etkinliklerle bölgedeki yeşil alanların hızla geri kazanılacağını belirtti.