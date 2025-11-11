banner1211
Kocaeli’de Milli Ağaçlandırma Günü’nde Fidanlar Toprakla Buluşacak

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ 11 Kasım Salı günü Karamürsel Akçat’ta 3.000 fidan dikilecek, 2026 sonuna kadar toplam 200 bin fidan hedefleniyor.



11 Kasım 2025 Salı 04:17

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde fidanlarımızı toprakla buluşturmak için Kocaeli/ Karamürsel / Akçat mahallesi tören alanlarına tüm vatandaşlar davet edildi. Kocaeli’de ilk etapta yanan 5 alanda toplam 65.000 fidan toprakla buluşturulacak. Çevreye duyarlılığı artırmayı amaçlayan etkinlikler, Kocaeli genelinde yanan alanların tekrar yeşillendirilmesini hedefliyor.


Etkinlikler kapsamında, 15 Ağustos 2025’te Karamürsel Akçat mahallesinde çıkan yangında zarar gören 200 hektarlık alanın ilk bölümü olan 2 hektarlık alanda, 11 Kasım Salı günü saat 11.00’de 3.000 fidan dikilecek.Törene Kocaeli Valisi İlhami Aktaş katılacak.

 Yetkililer, 2026 yılı sonuna kadar dikilecek fidan sayısının 200 bini geçmesinin planlandığını ve etkinliklerle bölgedeki yeşil alanların hızla geri kazanılacağını belirtti.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

