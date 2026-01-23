banner1230
Kocaeli’de Atlas Çağlayan İçin Adalet Yürüyüşü Düzenlenecek

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Cinayet mağduru aileler, bıçaklanarak hayatını kaybeden Atlas Çağlayan için 25 Ocak’ta Gebze’de bir araya gelerek adalet çağrısında bulunacak.

23 Ocak 2026 Cuma 13:31

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, yakınlarını cinayet sonucu kaybeden aileler, Atlas Çağlayan’ın yaşamını yitirmesinin ardından kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla adalet yürüyüşü düzenlemeye hazırlanıyor.
Yürüyüş, 25 Ocak Pazar günü saat 14.00’te Gebze Eskiçarşı’dan başlayacak.

Mağdur Ailelerden Ortak Adalet Çağrısı

Farklı olaylarda yakınlarını kaybeden çok sayıda mağdur ailenin katılması bekleniyor.
Yürüyüşe ayrıca, uğradığı saldırı sonrası yaşamını yitiren Ayşegül Aydın’ın ağabeyi Esat Aydın’ın da destek vereceği bildirildi.

Geniş Katılım Bekleniyor

Atlas Çağlayan için düzenlenecek yürüyüşte, yaşadıkları acılarla kamuoyunun yakından tanıdığı birçok mağdur ailenin de yer alması öngörülüyor. Yürüyüşle birlikte, mağdur ailelerin adalet taleplerini kamuoyuna duyurması amaçlanıyor.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

