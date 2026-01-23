banner1230
GÜNDEM:
Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Recep Sarıdoğan İKTAV Kütüphanesi’ni Ziyaret Etti

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Recep Sarıdoğan başkanlığında, il yönetim kurulu ve Gebze ilçe başkanlığından oluşan heyet, İKTAV Kütüphanesi ve Gebze Gazetesi merkezini ziyaret ederek, İKTAV Başkanı İsmail Kahraman ile görüştü.

23 Ocak 2026 Cuma 18:01

Kocaeli’nin ilk özel araştırma merkezi kütüphanesi olan ve Kültür Bakanlığı’na kayıtlı İlim, Kültür ve Tarih Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi’ni gezen Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Recep Sarıdoğan, siyasi çalışmalarla ilgili bilgi vererek kütüphane hakkında bilgi aldı.

Kütüphanede yer alan kitaplar ve arşiv belgeleri hakkında il başkanına bilgi veren İKTAV Başkanı İsmail Kahraman, kütüphanenin akademisyenler, tarih ve kültür araştırmacılarına hizmetinde olduğunu söyledi.

Milli Görüş lideri merhum Erbakan Hoca’nın sanayi tarihi üzerine yaptığı belgesel söyleşi hakkında da il başkanına bilgi veren Kahraman, Kocaeli’nin sanayileşme tarihinde çok önemli bir yeri olduğunu ve organize sanayi bölgelerinin kuruluş temelinde merhum Erbakan Hoca’nın büyük sanayi hamlesinin bulunduğunu anlattı ve Erbakan Hoca ile yaptığı belgesel söyleşi hakkında il başkanına bilgi verdi.

Saadet Partisi İl Başkanı Recep Sarıdoğan, Milli Görüş’ün gerek Kocaeli’de gerekse Türkiye genelinde çok büyük hizmetler yaptığını belirterek, Saadet Partisi olarak Erbakan Hoca’nın hizmetlerini devam ettireceklerini açıkladı.

Ziyarette, İl Başkan Yardımcıları Mustafa Turel, İbrahim Yıldız, Ethem Akbuğa, İl Basın Danışmanı Yavuz Vural, Gebze İlçe Başkanı Erkan Vural ve İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Tulak da yer aldı.

Ziyarete katılan heyet, kendilerini tanıtarak parti çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyaret anısına İl Başkanı Recep Sarıdoğan’a, İKTAV Başkanı İsmail Kahraman tarafından Devr-i Alem Dergisi ve Dilovası Tarihi Dergisi hediye edildi.

İKTAV Başkanı İsmail Kahraman, Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Recep Sarıdoğan ve beraberindeki heyete, kütüphaneyi ve Gebze Gazetesi merkezini ziyaret ettikleri için teşekkür ederek, misafirleriyle kültür, tarih ve araştırma çalışmaları üzerine fikir alışverişinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve İKTAV’ın kapılarının her zaman Milli Görüş camiası ve kültür kurumlarına açık olduğunu vurguladı.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

