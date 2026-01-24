banner1230
Kocaeli’de atık naylon deposunda yangın

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde atık naylon deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

24 Ocak 2026 Cumartesi 10:43

 Olay, Pelitli Mahallesi 4464 Sokak’ta bulunan atık naylon deposunda akşam saatlerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında depodan yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangına çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri de destek verdi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından depoda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. 

İHA
