Çiftçi, “Spor lisemizin inşaatı hızla devam ediyor”

Çayırova’nın eğitim ve spor altyapısına güçlü bir katkı sunacak, akademik eğitim ve sporu bir araya getirerek alanında öncü eğitim kurumlarından olacak Çayırova Spor Lisesi’nde çalışmalar tam gaz devam ediyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı prestijli projeler arasında yer alan Çayırova Spor Lisesi inşaatında çalışmalar aralıksız bir şekilde sürüyor. 21 bin metrekare kapalı alan olarak inşa edilecek, 24 derslik, bin 500 kişilik kapalı spor salonu, futbol ve basketbol sahalarıyla birlikte 150 kişilik kız öğrenci, 150 kişilik erkek öğrenci olmak üzere 300 öğrencinin konaklayabileceği yurdu bulunacak spor lisesi, Çayırova’ya büyük bir katma değer sağlayacak. Derslik ve yurt binasında kaba inşaatı tamamlanan ve iç tefrişat çalışmalarına devam edilen şantiye alanında, kapalı spor salonu alanında da kaba inşaat çalışmaları sürüyor.

AKADEMİK EĞİTİM VE SPOR İÇ İÇE

Çayırova Spor Lisesi’ndeki inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, burada yetkililerden bilgi aldı. Şantiye alanındaki çalışanlara işlerinde kolaylıklar dileyen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, konu hakkında yaptığı açıklamada şunları dile getirdi; “Spor Kenti Çayırova vizyonumuzun önemli eserlerinden biri olan Spor Lisemizin inşaatı hızla devam ediyor. Akademik eğitim ile sporu bir araya getirecek bu kıymetli proje vesilesiyle geleceğin başarılı sporcularının yetişmesinin yanı sıra farklı mesleklere yönlenecek gençlerimizin hayatlarını sporla birlikte sürdürmelerini sağlayacak.”

EĞİTİM VE SPOR ALTYAPISINA

BÜYÜK KATKILAR SAĞLAYACAK

Yapımına hızla devam edilen ve Türkiye’de alanında sayılı liselerden biri olarak inşa edilecek Spor Lisesi, modern mimarisiyle de dikkat çekiyor. Özenle hazırlanan projede, öğrenciler için her şey düşünüldü. En kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması planlanan spor lisesi, 21 bin metrekare alanda 24 derslikten oluşacak. Okul kampüsünde ayrıca bin 500 kişilik bir kapalı spor salonu, 150 kız öğrenci, 150 erkek öğrenci olmak üzere 300 öğrenciye yatılı hizmet verebilecek yurt ile futbol ve basketbol sahaları da yer alacak. Sadece bölgeden değil tüm ülkeden seçkin öğrenciler için de tercih noktası olacak spor lisesi, ilçenin hem eğitim hem de spor altyapısına büyük katkılar sunacak.