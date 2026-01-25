282 bin 118 metrekarede detaylı çalışma yapıldı; Ulaşımda kalite ve güven Büyükşehir’le artıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı boyunca kent trafiğine güven veren dokunuşlara imza attı. Sinyalizasyondan yatay ve düşey trafik işaretlemelerine, otokorkuluk imalatından onarım çalışmalarına kadar trafiği daha akıcı ve konforlu hale getiren Büyükşehir, sürücü ve yayalar için daha güvenli bir ulaşım altyapısı oluşturdu.

KOCAELİ’DE TRAFİĞE KONFOR VE GÜVENLİK DOKUNUŞU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte ulaşımı daha konforlu, güvenli ve erişilebilir hale getirmek amacıyla hayata geçirdiği projelerin yanı sıra bakım ve onarım çalışmalarını da titizlikle sürdürüyor. Bu kapsamda Ulaşım Daire Başkanlığı’na bağlı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, trafik akışının kesintisiz ve güvenli bir şekilde sağlanması için kentin dört bir yanında kapsamlı çalışmalar gerçekleştiriyor.

SİNYALİZASYON KAVŞAKLARIYLA AKICI TRAFİK

Trafikte kapasite kullanımını artırmak, trafik akış ve güvenliğini sağlamak, bekleme sürelerini kısaltarak karbon emisyonunu azaltmak amacıyla 2025 yılı içerisinde toplamda 10 adet sinyalizasyon kavşağı imalatı yapıldı. Ayrıca 12 sinyalize kavşakta revize imalatı gerçekleştirilirken, kent genelinde mevcut olan 264 adet sinyalize kavşakta 3 bin 548 adet bakım ve onarım çalışması yerine getirildi.

TOPLAM 282 BİN 118 METREKAREDE DETAYLI ÇALIŞMA

2025 yılı içerisinde yatay trafik işaretlemeleri yapımı kapsamında 138 bin 258 metrekare soğuk yol çizgisi ile 116 bin 560 metrekare termoplastik yol çizgi çalışması yapıldı. Kocaeli genelinde 23 bin 500 metrekare çift kompenant ve ofset tarama uygulaması, 693 adet ok ve yazı, 3 bin 800 metrekarelik de çizgi silme çalışması gerçekleştirilerek, trafik düzeni ve yol güvenliğinin artırılması sağlandı.

KARAYOLLARINDA TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN ONARIM

Kent genelinde 2025 yılı içerisinde muhtelif yollarda yürütülen çalışmalar kapsamında hasarlı otokorkuluklar sökülerek, yerlerine yeni ve dayanıklı sistemler kuruldu. Karayollarında trafiğin daha güvenli seyretmesini sağlamak ve olası kazalarda can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 72 bin metre yeni otokorkuluk imalatı yapılırken, 25 bin 170 metre otokorkulukta ise onarım gerçekleştirildi. Bu sayede sürücüler için daha emniyetli ve konforlu bir ulaşım altyapısı oluşturulmuş oldu.

HER DETAY TİTİZLİKLE İNCELENDİ, ONARILDI

Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 2025 yılı içerisinde 29 bin 689 levha montajı, 12 bin 351 direk montajı, 22 bin 245 levha tamiri veya sökümü, 12 bin 903 direk tamiri veya sökümü, 6 bin 676 delinatör montajı, 2 bin 490 delinatör sökümü, 230 sınır elemanı montajı, 181 sınır elemanı tamiri veya sökümü, 2 bin 80 adet aplikasyon levha imalatı, 480 plastik refüj başı montajı, 178 plastik refüj başı sökümü veya tamiri, 211 ayna montajı, 68 ayna tamiri veya sökümü gerçekleştirdi.