Yahyakaptan İstasyonu sürece dahil oldu

Kocaeli’de tek seferde hayata geçirilen en büyük yatırım olan Körfezray Metro Projesi tam yol ilerliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde devam eden proje kapsamında 14.durak olan Yahyakaptan İstasyonu’nda yol deplase ve şantiye hazırlık çalışmaları başladı.

KÖRFEZRAY’DA ÇALIŞMALAR YOĞUN TEMPODA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen Körfezray Metro Projesi’nde çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Kocaeli’nin toplu taşıma altyapısını modernize edecek ve şehir içi ulaşımı büyük ölçüde rahatlatacak projenin 28,7 kilometre uzunluğundaki ilk etabında yer alan 19 istasyonda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda kritik bir durak olan Yahyakaptan İstasyonu’nda da yol deplase ve şantiye hazırlık çalışmaları başlatıldı.

YAHYAKAPTAN İSTASYONU’NDA ÖN HAZIRLIK

Körfezray Metro Projesi’nin Tüpraş/Petkim-Özdilek hat aralığını kapsayan ilk etabında inşa edilecek 19 istasyonda çalışmalar tam zamanlı devam ederken, Yahyakaptan İstasyonu da yol deplase çalışmalarının tamamlanmasıyla sürece dâhil oldu. Akasyalar Caddesi üzerinde başlayan çalışmalar ile şantiye alanının kapatılmasına yönelik uygulamalar devam ediyor. Körfezray çalışmaları kapsamında Süleyman Demirel Kültür Merkezi’ndeki (SDKM) faaliyetler ve etkinlikler kesintisiz bir şekilde devam edecek.

16 İSTASYONDA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Körfezray Metro Projesi’nin ilk etabında yer alan 19 istasyondan; Tüpraş-Petkim, 95 Evler, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Derince Merkez, Derince Millet Bahçesi, Kuruçeşme, Seka Devlet Hastanesi, Seka Park, Cumhuriyet Parkı, Milli İrade Parkı, Bekirdere, Otogar, Yahyakaptan İstasyonu, Fındıklı (MOBESKO), Kartepe (Köseköy) ve İzmit Doğu duraklarında çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

KOCAELİ’YE YAPILAN EN BÜYÜK YATIRIM

Kocaeli’de tek seferde hayata geçirilecek en büyük yatırım olma özelliğine sahip dev ulaşım projesi Körfezray, faaliyete geçtiğinde başlangıç olarak günde yaklaşık 300 bin, yılda ise 101 milyon yolcu taşıma hedefi taşıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ulaşım Master Planı’nda da yer alan Körfezray ile kentte hızlı, güvenli ve modern bir ulaşım ağı oluşturarak, şehir içi yolculukların daha konforlu ve erişilebilir hâle getirilmesi hedefleniyor.

ÖZDİLEK İSTASYONU 1. ETABA ALINDI

Körfezray Metro Projesi kapsamında yapılan revizyon sonucunda, daha önce 2. Etap çalışmalarında inşa edilmesi planlanan Özdilek İstasyonu projenin 1. etap kapsamına dâhil edildi. Bu değişiklikle birlikte 1. etap çalışma takvimi kapsamına alınan istasyonda çalışmalar planlanan doğrultuda önümüzdeki günlerde başlayacak.

KÖRFEZRAY METRO İSTASYONLARI

1.Tüpraş-Petkim

2.Körfez-Tütünçiftlik

3.95 Evler

4.Derince EAH

5.Derince Merkez

6.Derince Millet Bahçesi

7.Kuruçeşme

8.Seka Devlet Hastanesi

9.Seka Park

10.Cumhuriyet Parkı

11.Milli İrade Parkı

12.Bekirdere

13.Otogar

14.Yahyakaptan

15.Poyraz (262 Tower)

16.Fındıklı (MOBESKO)

17.Kartepe-Köseköy

18.İzmit Doğu 1

19. Özdilek İstasyonu