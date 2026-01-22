Türkiye Boks Şampiyonası Darıca’da yapılacak

Spor şehri vizyonuyla bugüne kadar birçok ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yapan Darıca, dev bir organizasyona daha hazırlanıyor. Türkiye’nin en önemli boks organizasyonlarından biri olan Türkiye Boks Şampiyonası Darıca’da gerçekleştirilecek.

Darıca Belediyesi, sporu yalnızca bir etkinlik alanı değil, kentin yaşam kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak gören vizyonuyla önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor. 24 Ocak – 1 Şubat tarihleri arasında Büyük Kadınlar ve Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası, Darıca’da düzenlenecek.

TRT YILDIZ SPOR’DA CANLI YAYINLANACAK

Milli sporcular Busenaz Sürmeneli, Semih Gümüş, Hatice Akbaş ve Alperen Terzi’nin de katılımıyla gerçekleştirilecek şampiyona, Türkiye’nin dört bir yanından sporcuları ve sporseverleri Darıca’da buluşturacak. Müsabakalar Eray Şamdan Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak. Darıca Belediyesi, daha önce ev sahipliği yaptığı birçok önemli spor organizasyonunun ardından, bu büyük şampiyonayla birlikte ilçenin spor altyapısını ve organizasyon kabiliyetini bir kez daha ortaya koyacak. Organizasyonun final etabındaki karşılaşmalar 31 Ocak – 1 Şubat 2026 tarihlerinde TRT Yıldız Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BAŞKAN BIYIK: “DARICA’YI SPORUN MERKEZİ HALİNE GETİRİYORUZ”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, organizasyona ilişkin yaptığı değerlendirmede Darıca’nın spor vizyonuna dikkat çekti. Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca’yı sporun ve sporcunun yanında olan bir şehir haline getirmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Bugüne kadar birçok önemli organizasyona ev sahipliği yaptık. Türkiye Boks Şampiyonası gibi prestijli bir organizasyonu ilçemizde ağırlamak, spor şehri vizyonumuzun somut bir göstergesidir. Milli sporcularımızı Darıca’da görmekten büyük gurur duyuyoruz. Tüm sporseverleri bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.