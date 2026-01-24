banner1230
ASAYİŞ:
Kaybolan 70 yaşındaki adam 20 saatlik arama sonucunda sağ bulundu

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde evden çıktıktan sonra kaybolan 70 yaşındaki adam, yaklaşık 20 saat süren arama çalışmalarının ardından Denizli Göleti çevresinde sağ olarak bulundu.

24 Ocak 2026 Cumartesi 15:36

 Edinilen bilgilere göre, Çayırova ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Aslan Delibalta, dün evden çıktıktan sonra saat 18.00 sıralarında kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine AFAD, itfaiye, jandarma, polis, Gebze Belediyesi ile Siemens arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla geniş çaplı çalışma başlatıldı. Ekipler, Delibalta'ya telefonla birkaç kez ulaştı ancak yaşlı adam, bulunduğu konuma ilişkin yetkililere bilgi veremedi. Yaklaşık 20 saat süren arama çalışmalarının ardından Aslan Delibalta, köylerinde yapılan aramalar sırasında Denizli Göleti çevresinde bir vatandaş tarafından bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Delibalta, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 
  Hastanede tedavi altına alınan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Arama çalışmalarına katılan ekipler ve duyarlı vatandaşların katkısıyla kayıp vatandaşın sağ olarak bulunması, ailesi ve yakınlarına büyük sevinç yaşattı. 


İHA
