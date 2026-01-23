banner1230
SPOR:
Kandıra’da Spor Hamlesi: 5 Halı Saha Çalışması Başladı

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Kandıra Belediyesi, gençlerin spora yönlendirilmesi ve mahallelerde sosyal imkânların artırılması amacıyla beş yeni halı saha projesini hayata geçiriyor.

23 Ocak 2026 Cuma 12:42

Kandıra Belediyesi, ilçede gençlerin sporla buluşmasını sağlamak ve mahallelerdeki sosyal yaşamı güçlendirmek amacıyla beş yeni halı saha projesi için çalışmalarına başladı. Proje kapsamında merkez Aydınlık ve Orhan mahalleleri ile Ömerli, Kırkarmut ve Yağcılar mahallelerinde modern spor tesisleri inşa ediliyor.

Yapımı süren sahalar, 20x40 metre ebatlarında ve 800 metrekarelik kullanım alanına sahip olacak. Sentetik çim yüzeyle donatılacak tesisler, her türlü hava koşulunda spor yapılmasına imkân sağlayacak şekilde planlandı.

Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, gençliğe yapılan spor yatırımlarının artarak süreceğini belirterek, ilçenin dört bir yanını modern spor tesisleriyle donatmaya devam edeceklerini ifade etti. Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak sahaların mahalle sakinlerinin kullanımına açılması hedefleniyor.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

