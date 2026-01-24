banner1230
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın: Facia son anda önlendi

Kocaeli'de yolcunun yanık kokusunu fark ederek durumu görevlilere bildirmesi, şehirler arası yolcu otobüsünde yaşanabilecek faciayı önledi. Yolcuların tahliye edilmesinin ardından çıkan yangında otobüs hurdaya döndü.

Seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın: Facia son anda önlendi

24 Ocak 2026 Cumartesi 10:54

 TEM Otoyolu Gebze mevkiinde Karadeniz Bölgesi'nden gelen 34 LR 6052 plakalı şehirler arası yolcu otobüsünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otobüste bir yolcunun yanık kokusu alarak durumu muavine bildirmesi üzerine araç durduruldu. Yolcuların hızla tahliye edilmesinin ardından otobüste yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi. 
  Yolcuların bir kısmı kendi imkanlarıyla, bir kısmı ise firma tarafından gönderilen ikame otobüsle yolculuklarına devam etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yapay zekayla kadın olup vurgun yapmışlar Yapay zekayla kadın olup vurgun yapmışlar
Otomobil bariyere saplandı: Sürücü yara almadan kurtuldu Otomobil bariyere saplandı: Sürücü yara almadan...
Kocaeli’de atık naylon deposunda yangın Kocaeli’de atık naylon deposunda yangın
Taciz iddiasıyla vurulan halterci: Taciz iddiasıyla vurulan halterci: "Sporculuk hayatımı...
Kulübede balta ve kürekle öldürülen berberin vücudunda 24 yara tespit edildi Kulübede balta ve kürekle öldürülen berberin...
Otoparktaki cinayetin şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı: Otoparktaki cinayetin şüphelisinin ifadesi ortaya...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Yapay zekayla kadın olup vurgun yapmışlar
Kocaeli merkezli 28 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda adliyeye sevk edilen 61 şüpheliden 24’ü...

Haberi Oku