Seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın: Facia son anda önlendi

TEM Otoyolu Gebze mevkiinde Karadeniz Bölgesi'nden gelen 34 LR 6052 plakalı şehirler arası yolcu otobüsünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otobüste bir yolcunun yanık kokusu alarak durumu muavine bildirmesi üzerine araç durduruldu. Yolcuların hızla tahliye edilmesinin ardından otobüste yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yolcuların bir kısmı kendi imkanlarıyla, bir kısmı ise firma tarafından gönderilen ikame otobüsle yolculuklarına devam etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA