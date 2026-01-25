Balıkçılar fark etti, denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedi bulundu

Başiskele Sahili'nin Körfez Mahallesi Liman Caddesi açıklarında, tekne ile deniz açılan balıkçılar su üzerinde hareketsiz yatan dalgıç kıyafetli bir kişiyi gördü. Balıkçıların ihbarı üzerine adrese polis, deniz polisi ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Deniz polisleri tarafından sudan çıkarılan kişi bota alındı. Burada yapılan incelemede kişinin öldüğü tespit edildi. Erkeğe ait ve üzerinden kimlik çıkmayan ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Cesedin kimliği ve kesin ölüm nedeni, otopsi işlemlerin sonrası netlik kazanacak.

