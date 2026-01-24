banner1230
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yapay zekayla kadın olup vurgun yapmışlar

Kocaeli merkezli 28 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda adliyeye sevk edilen 61 şüpheliden 24’ü tutuklandı. Şüphelilerin, yapay zeka ile oluşturdukları sahte kadın profilleriyle kullanıcıları tuzağa düşürdükleri ortaya çıktı.

Yapay zekayla kadın olup vurgun yapmışlar

24 Ocak 2026 Cumartesi 10:54

 Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, liderliğini B.E.Ö.'nün yaptığı suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipte, örgütün Kocaeli merkezli olarak yönetildiği ve 5 farklı uygulama üzerinden yasa dışı bahis ve kumar oynattığı tespit edildi. 
 
  3 ay adım adım izlendiler 
  Kocaeli polisi, örgütü deşifre etmek için 3 ay boyunca aralıksız takip gerçekleştirdi. Yapılan izlemelerde örgütün Kocaeli merkezli yönetildiği ancak lider kadronun farklı illerde konuşlandığı tespit edildi. 
  Takip sonucunda örgüt lideri B.E.Ö.'nün izi Kayseri'de bulundu. Lider B.E.Ö, yönetimi sağladığı "dijital ofis" içerisinde polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. 
 
  483 milyon liralık para trafiği 
  Mali incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında 2025 yılı içerisinde toplam 483 milyon 844 bin 873 lira işlem hacmi olduğu belirlendi. Suç gelirlerinin kripto para borsaları aracılığıyla aklandığı ve örgüt üyeleri tarafından İngiltere'de kurulan bir şirkete aktarıldığı tespit edildi. 
  Harekete geçen ekipler, 20 Ocak'ta 28 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 61 şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler, dün tamamlanan işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 24’ü tutuklandı. 
 
  Yapay zeka ile tuzak 
  Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin dijital materyaller üzerinde yaptığı incelemelerde, örgütün çalışma yöntemine dair çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Şüphelilerin, yapay zeka teknolojisi kullanarak sahte kadın profilleri oluşturdukları tespit edildi. Örgüt üyelerinin bu sahte profillerle kumar odalarında "atış yapma" adı altında coin (sanal para) topladıkları, ayrıca kumardan kazanan kullanıcılardan komisyon alarak haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Teknik incelemede, yasa dışı bahis oynatılan 5 farklı mobil uygulamanın IP adreslerinin Kocaeli üzerinden kurulduğu saptandı. Öte yandan operasyon sırasında basılan evlerde, sistemin 7/24 aktif kalmasını sağlamak amacıyla çok sayıda cep telefonu ve tabletin sürekli şarja takılı vaziyette olduğu görüldü. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın: Facia son anda önlendi Seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın: Facia...
Otomobil bariyere saplandı: Sürücü yara almadan kurtuldu Otomobil bariyere saplandı: Sürücü yara almadan...
Kocaeli’de atık naylon deposunda yangın Kocaeli’de atık naylon deposunda yangın
Taciz iddiasıyla vurulan halterci: Taciz iddiasıyla vurulan halterci: "Sporculuk hayatımı...
Kulübede balta ve kürekle öldürülen berberin vücudunda 24 yara tespit edildi Kulübede balta ve kürekle öldürülen berberin...
Otoparktaki cinayetin şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı: Otoparktaki cinayetin şüphelisinin ifadesi ortaya...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın: Facia...
Kocaeli'de yolcunun yanık kokusunu fark ederek durumu görevlilere bildirmesi, şehirler arası yolcu otobüsünde...

Haberi Oku