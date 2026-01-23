banner1230
Gebze Belediyesi ev sahipliğinde UCLG-MEWA CSCUM Başkanlık Toplantısı Yapıldı

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Gebze Belediyesi’nin çevrimiçi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda akıllı şehirler, kentsel mobilite ve düşük karbonlu ulaşım politikaları ele alındı.

23 Ocak 2026 Cuma 12:21

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) bünyesinde faaliyet gösteren Akıllı Şehirler ve Kentsel Mobilite Komitesi (CSCUM) Başkanlık Toplantısı, Gebze Belediyesi ev sahipliğinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Toplantıya Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Belediyesi adına ev sahipliği yaptı.

Toplantıda; akıllı kent uygulamaları, kentsel hareketlilik, düşük karbonlu ulaşım çözümleri ve sürdürülebilir şehir politikaları masaya yatırıldı. Farklı ülkelerden belediye başkanları ve yerel yönetim temsilcileri, şehirlerin daha yaşanabilir ve çevreci hale gelmesi için yürütülen çalışmaları paylaştı.

UCLG-MEWA çatısı altında düzenlenen CSCUM Başkanlık Toplantısı’nın, bölge belediyeleri arasında iş birliğini güçlendirmesi ve sürdürülebilir şehirler hedefi doğrultusunda ortak projelere zemin hazırlaması hedefleniyor.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

