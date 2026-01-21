banner1230
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Nusaybin Kamışlı Hattındaki Olaylar Gündemde

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Nusaybin Kamışlı sınır hattında yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma sürerken, 5 kişi gözaltına alındı.

Nusaybin Kamışlı Hattındaki Olaylar Gündemde

21 Ocak 2026 Çarşamba 16:26

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaylara ilişkin yaptığı açıklamada toplam 356 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığını, 35 kişinin tutuklandığını, 45 kişi hakkında adli kontrol uygulandığını ve 77 kişinin gözaltı işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.

Dün Nusaybin’de düzenlenen yürüyüşe, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın da aralarında bulunduğu bir grubun katıldığı belirtildi. Yürüyüşün ardından sınır hattına ilerlemek isteyen gruba güvenlik güçleri tarafından izin verilmedi. Bir süre bekleyen grup daha sonra Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne ait semt pazarına doğru yürüdü.

Hatimoğulları, Bakırhan ve bazı milletvekilleri ilçe merkezindeki parti binasına geçerken, gruptan bazı kişilerin terör örgütünü simgeleyen bayraklar taşıyarak sınıra yakın bölgede gösteri yapmak istediği ve tel örgülere zarar verdiği ifade edildi. Güvenlik güçlerinin dağılma uyarılarına rağmen eylemlerini sürdüren ve taş atan gruba tazyikli suyla müdahale edildi. İlçe merkezinde de terör örgütü lehine slogan atan ve sınıra yürümek isteyen gruplara izin verilmedi.

Olaylar sırasında bazı kişilerin sınırın karşı tarafına geçtiği ve sınır hattındaki Türk bayrağının kısa süreliğine indirildiği tespit edildi. Yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yapan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, bayrak indirme olayından derin üzüntü duyduklarını, partilerinin bayrakla ilgili herhangi bir sorunu olmadığını ve toplumun ortak değeri olan bayrağa saygısızlığı kabul etmediklerini ifade etti.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kızılay Kocaeli Şubesi’nden Vali İlhami Aktaş’a “Kızılay Butik” Açılış Daveti Kızılay Kocaeli Şubesi’nden Vali İlhami Aktaş’a...
Singapur’da İslam Medeniyeti Belgeseli TGRT Belgesel’de Devri Alem Programıyla Ekranlarda Singapur’da İslam Medeniyeti Belgeseli TGRT Belgesel’de...
KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SAMİ ÇAKIR VE İLÇE BAŞKANI RECEP KAYA’DAN İKTAV’A ZİYARET KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SAMİ ÇAKIR VE İLÇE BAŞKANI...
Moğolistan’dan Finlandiya’ya “Göktürk Kitabeleri”, Devri Alem Yayınları’ndan Kitapyurdu’nda Satışta Moğolistan’dan Finlandiya’ya “Göktürk Kitabeleri”,...
İran’da Türk-İslam Medeniyeti Tarihi, TGRT Belgesel’de Devri Alem Programıyla Ekranlarda İran’da Türk-İslam Medeniyeti Tarihi, TGRT Belgesel’de...
Kocaeli Büyükşehir’den kar teyakkuzu Kocaeli Büyükşehir’den kar teyakkuzu
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kızılay Kocaeli Şubesi’nden Vali İlhami...
KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Kızılay Kocaeli Şubesi, 30 Ocak 2026’da açılacak Kızılay Butik mağazasının...

Haberi Oku