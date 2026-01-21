Nusaybin Kamışlı Hattındaki Olaylar Gündemde

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaylara ilişkin yaptığı açıklamada toplam 356 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığını, 35 kişinin tutuklandığını, 45 kişi hakkında adli kontrol uygulandığını ve 77 kişinin gözaltı işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.

Dün Nusaybin’de düzenlenen yürüyüşe, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın da aralarında bulunduğu bir grubun katıldığı belirtildi. Yürüyüşün ardından sınır hattına ilerlemek isteyen gruba güvenlik güçleri tarafından izin verilmedi. Bir süre bekleyen grup daha sonra Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne ait semt pazarına doğru yürüdü.

Hatimoğulları, Bakırhan ve bazı milletvekilleri ilçe merkezindeki parti binasına geçerken, gruptan bazı kişilerin terör örgütünü simgeleyen bayraklar taşıyarak sınıra yakın bölgede gösteri yapmak istediği ve tel örgülere zarar verdiği ifade edildi. Güvenlik güçlerinin dağılma uyarılarına rağmen eylemlerini sürdüren ve taş atan gruba tazyikli suyla müdahale edildi. İlçe merkezinde de terör örgütü lehine slogan atan ve sınıra yürümek isteyen gruplara izin verilmedi.

Olaylar sırasında bazı kişilerin sınırın karşı tarafına geçtiği ve sınır hattındaki Türk bayrağının kısa süreliğine indirildiği tespit edildi. Yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yapan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, bayrak indirme olayından derin üzüntü duyduklarını, partilerinin bayrakla ilgili herhangi bir sorunu olmadığını ve toplumun ortak değeri olan bayrağa saygısızlığı kabul etmediklerini ifade etti.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek