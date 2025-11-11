Gebze’den Gazze’ye Destek: Yardım Tırları Dualarla Yola Çıktı

Gebze 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda düzenlenen uğurlama törenine Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, Çayırova Belediye Başkan Vekili Seyhan Dönmez, MHP Gebze İlçe Başkanı Coşkun Öztürk, Hayrat Vakfı Kocaeli Temsilcisi Şükür Çakır, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Hayrat Vakfı Kocaeli Temsilcisi Şükür Çakır, Bu tırlar sadece gıda ve ihtiyaç malzemesi taşımıyor; kardeşliğimizi, umudumuzu ve dualarımızı da taşıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi.

Hayrat Vakfı Kocaeli Temsilcisi Şükür Çakır

Başkan Büyükgöz de konuşmasında, Zalim her yerde aynı, mazlum her yerde aynı. Bu zulüm karşısında elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. Rabbim emeği geçenlerden razı olsun ifadelerini kullandı. Son günlerde yaşanan kazalara da değinen Başkan Büyükgöz, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba ise, Gazze’de yaşanan zulme dikkat çekerek, Gazze, sözlerin tükendiği bir yer. Eğer ümmet olarak birlik olsaydık, zalimler bu zulmü yapamazdı dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba

Konuşmaların ardından dualarla 10 yardım tırı, Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek