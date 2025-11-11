banner1211
KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Gebze Belediyesi’nin Gebze’den Gazze’ye Kardeş Payı kampanyası kapsamında toplanan 10 tır dolusu gıda ve ihtiyaç malzemesi, dualarla Gazze’ye uğurlandı.

Gebze'den Gazze'ye Destek: Yardım Tırları Dualarla Yola Çıktı

11 Kasım 2025 Salı 01:46

Gebze 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda düzenlenen uğurlama törenine Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, Çayırova Belediye Başkan Vekili Seyhan Dönmez, MHP Gebze İlçe Başkanı Coşkun Öztürk, Hayrat Vakfı Kocaeli Temsilcisi Şükür Çakır, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Hayrat Vakfı Kocaeli Temsilcisi Şükür Çakır, Bu tırlar sadece gıda ve ihtiyaç malzemesi taşımıyor; kardeşliğimizi, umudumuzu ve dualarımızı da taşıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi.

Başkan Büyükgöz de konuşmasında, Zalim her yerde aynı, mazlum her yerde aynı. Bu zulüm karşısında elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. Rabbim emeği geçenlerden razı olsun ifadelerini kullandı. Son günlerde yaşanan kazalara da değinen Başkan Büyükgöz, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba ise, Gazze’de yaşanan zulme dikkat çekerek, Gazze, sözlerin tükendiği bir yer. Eğer ümmet olarak birlik olsaydık, zalimler bu zulmü yapamazdı dedi.

Konuşmaların ardından dualarla 10 yardım tırı, Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

