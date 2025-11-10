banner1211
Gebze Atasını Saygıyla Andı

Anma programı Gebze Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Gebze Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk büstüne çelenk sunumuyla başladı. Saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla birlikte tüm Gebze’de hayat iki dakikalığına durdu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tören sona erdi.

Gebze Atasını Saygıyla Andı

10 Kasım 2025 Pazartesi 14:11

Anma programına Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Mustafa Bulut, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Mesut Kavak, gaziler, siyasi partilerin ilçe başkanları, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, basın mensupları ve Gebzeli vatandaşlar katıldı.


GESMEK KURSİYERLERİNDEN 10 KASIM SERGİSİ

Törenin ardından protokol üyeleri, Gebze Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki GESMEK kursiyerlerinin hazırladığı 10 Kasım Özel Kara Kalem Sergisini ziyaret etti. Sergiyi inceleyen Kaymakam Özyiğit ve Başkan Büyükgöz, kursiyerleri çalışmalarından dolayı tebrik etti. Kent Meydanı’nda bulunan sergi salonunda açılan sergi, üç gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

ÖĞRENCİLER ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ PARÇALARI SESLENDİRDİ

Anma etkinlikleri, Gebze Kültür Merkezi’nde Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla devam etti. Programda öğrenciler, Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi. Ayrıca, 10 Kasım vesilesiyle okullar arasında düzenlenen resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.


