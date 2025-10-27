Darıcalı 3 sporcu Milli Takıma seçildi

Spor alanında yaptığı yatırımlarla dikkat çeken ve yetiştirdiği genç sporcularla örnek olan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, Elazığ’da gerçekleşen U21 Karate Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde büyük bir başarı yakalarken 3 sporcuyu milli takıma gönderdi.

Spor şehri Darıca anlayışıyla örnek projeler gerçekleştiren Darıca Belediyesi, spor alanında yaptığı yatırımların meyvesini genç sporcuların başarılarıyla toplamaya devam ediyor. 14 farklı branşta binlerce sporcuyla örnek bir kulüp olan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü yaklaşık 60 milli sporcusuyla da farkını gösteriyor. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, 24-26 Ekim tarihlerinde Elazığ’da gerçekleşen U21 Karate Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde de büyük bir başarıya imza attı.

MİLLİ TAKIMA 3 SPORCU GÖNDERDİ

Bünyesinde karate branşında olimpiyat ikincisi de çıkararak tarihe geçen Darıca Belediyesi, geleceğin karatecilerini de yetiştirmeye devam ediyor. U21 Karate Şampiyonası Milli Takım Seçmelerine 7 sporcu ile katılan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nde Kerem Yaray 55 kilogramda Türkiye şampiyonu olurken Aras Ege Bayhanoğlu 70 kilogramda Türkiye üçüncüsü ve Ali Yasin Özmen de 68 kilogramda Türkiye üçüncüsü oldu. Şampiyonada önemli başarılar elde eden Darıca Belediyesi, milli takıma 3 sporcu gönderme başarısı gösterdi.

BAŞKAN BIYIK TEBRİK ETTİ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da genç sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek “Darıca Belediyesi olarak 14 farklı branşta geleceğin sporcularını yetiştiriyoruz. Yaklaşık 60’ı milli olmak üzere binlerce lisanslı sporcumuzla Türk sporunun gelişmesi için çalışıyoruz. Karate branşında Darıca artık bir marka haline geldi. Kulübümüzün bünyesinden yeni Eray Şamdan’lar çıkacağına inanıyoruz. Genç kardeşlerimizi elde ettikleri başarılardan dolayı kutluyorum. Her zaman yanlarında olmaya ve en büyük destekçileri olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



(Erkan ERENLER)