banner1216
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Atık bertaraf tesisi için bir alternatif daha var Başkan Büyükakın, ilk kez açıkladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nde konuşan Başkan Büyükakın, alternatif bir bertaraf tesisi AR-GE çalışmasının başarıya ulaştığına ve meclisten bunun yetkisinin geçtiğine işaret etti. Başkan Büyükakın bu anlamda Kandıra’daki tesisi tek çözüm olarak görmediklerini, bu yeni tesise ağırlık verdiklerini kaydetti.

Atık bertaraf tesisi için bir alternatif daha var Başkan Büyükakın, ilk kez açıkladı

12 Aralık 2025 Cuma 09:54

 YENİ TESİS İÇİN BAŞKAN'A OY BİRLİĞİ İLE YETKİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Aralık ayı meclis toplantısı Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığındaki mecliste, yeni atık tesisi kurulması için başkana ve belediye encümenine yetki verilmesi maddesi oy birliği ile kabul edildi. Yine mecliste görüşülen ve Kandıra'ya kurulması planlanan Doğu Bölgesi Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi ile ilgili iddialara yanıt verirken bu konuya dikkat çeken Başkan Büyükakın şunları söyledi:

 

BÜYÜKAKIN: AR-GE ÇALIŞMAMIZ BAŞARILI İLERLİYOR

"Kandıra'ya yapmayı planladığımız tesisin mahsuru çevresel zararı olmadığı raporlandı. Havaya suya toprağa zararı yok. İlgili kurumlara göre de yok. Eğer varsa, hukuk gerekli kararını verir. Ama biz bu tesisleri yapmaya çalışırken, bir yandan da AR-GE çalışmalarına devam ettik. Daha farklı bir teknoloji geliştirmek mümkün olur mu diye çalıştık. Bir tane tesis AR-GE projesi başarılı oldu. Günlük 20 ton yakma kapasiteli bir tesis başarıyla çalıştı. Bu tesis, yerinde bertaraf eden bir tesis. Kandıra'da yapmayı planladığımız tesisin bir zararı olmadığını düşünmemize rağmen, bu tür bir tesisin ayrıca kurulması için bir yetkilendirmeyi bu mecliste almış oldum.“

 

BU ŞEHRE ASLA ZARAR VERMEM, VERDİRTMEM

“Ben bu şehrin bütün ilçelerinde yaşayan vatandaşları aynı derecede düşünen, hiçbirine zarar vermemek için hareket eden bir yaklaşım içindeyim. Ne Kandıra'ya ne başka bir yere zarar veririm. Bu tesisin AR-GE projesi başarılı olana kadar bizim A planımız Akçakese, yapacağımız olan biyokurutma tesisiydi. Bu karardan sonra bizim A planımız yeni tesis, yani AR-GE projesi kapsamında yapılacak tesis oldu. B planımız Akçakese oldu. Eğer A planı sorunsuz işlerse Akçakese bizim gündemizden kalkmış olacak.”

 

YENİ TESİS NASIL OLACAK?

“Çünkü böyle bir tesisin yapılması yaklaşık 4 yıl alıyor. O zaman bizim ellerimiz havaya kalkar. Şehrin atık süreci yönetilemez hale gelir. Bizim için A planımız, AR-GE projesi ile başarıya ulaşan, Çevre ve Enerji bakanlıkları bürokratları ile görüştüğümüz yeni tesistir. Bu tesis, diğer tesisler gibi bilinen çöp teknolojilerinden bir tanesi değil. Olduğu yerde bertarafı anında gerçekleştirebilen, günlük 20 ton kapasiteli bir tesis olacak. Mesela bir yerde günde 100 ton günde çöp toplanıyorsa, 20 ton çalışan tesisten 5 tane yan yana kurduğunuzda zaten oranın çöpü alınmış oluyor. Bu tesislerin, aktarma istasyonlarının olduğu noktada yapılması planlanıyor. Arkadaşlarımız çalışıyor."


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli Büyükşehir çalışıyor, trafik yükü azalıyor; Gebze bölgesi trafiğine güçlü dokunuş Kocaeli Büyükşehir çalışıyor, trafik yükü...
Büyükşehir’den ulaşımda tasarruf hamlesi; Osmangazi Köprüsü Tüneli, LED sistemiyle ışıl ışıl Büyükşehir’den ulaşımda tasarruf hamlesi; Osmangazi...
Gençler, Büyükşehir’le kendi geleceklerini çizecek Başkan Büyükakın: “Kocaeli, gençleri ile güçlü” Gençler, Büyükşehir’le kendi geleceklerini çizecek...
1 Mart Vapur İskelesi Otoparkı nefes aldırdı 1 Mart Vapur İskelesi Otoparkı nefes aldırdı
KAZAKİSTAN'DA 30 YILLIK GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM KAZAKİSTAN'DA 30 YILLIK GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK...
Doğa katliamına 7 milyon 478 bin TL ceza Doğa katliamına 7 milyon 478 bin TL ceza
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocaeli Büyükşehir çalışıyor, trafik yükü...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze bölgesinde trafiğe nefes aldıran düzenlemeler gerçekleştirdi. Buna...

Haberi Oku