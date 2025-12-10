Müzik tartışması cinayetle bitti

Olay, 23 Ağustos'ta 23.00 sıralarında Çarşı Mahallesi Dursun Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüksek sesle müzik dinlenilmesi sebebiyle Kurtuluş Canbay (35) ile Mehmet Fatih G. (41) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Canbay, balta ile Mehmet Fatih G. ise ekmek bıçağı ile birbirlerini yaraladı. Canbay olay yerinden kaçarak kuaföre sığındı, Mehmet Fatih G. ise bir süre kovaladıktan sonra bekçilere teslim oldu. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Canbay, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İddianame kabul edildi

Cumhuriyet savcısınca hazırlanan iddianame, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, olayla ilgili olarak ilk haksız eylemin kimden kaynaklandığının tam olarak tespit edilemediği, şüphelinin de yaralandığı, maktulün şüpheliye yönelik küfür ettiği, taraflar arasında önceden herhangi bir husumet bulunmadığı ve olayın çıkan sözlü tartışma sonrasında geliştiği belirtildi. Bu sebeplerle sanık Mehmet Fatih G.'nin "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

"Saat ilerlediği için müziğin kapatılmasını rica ettim"

İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanık Mehmet Fatih G., olay gecesi eve döndüğünde komşusu olan maktul ve yanındakilerin alkol alıp yüksek sesle müzik dinlediklerini öne sürdü. Müziğin kapatılmasını rica ettiğini ancak terslendiğini savunan sanık, "Yaklaşık 10-15 dakika evde oturduktan sonra kapı önüne çıkarak saat ilerlediği için müziğin kapatılmasını rica ettim. Bu sırada Kurtuluş bana, 'Ben belediyeden izin aldım, kapatmıyorum' şeklinde karşılık verdi. Tartışma sırasında Kurtuluş'un elinde balta vardı. Bunun üzerine tekrar eve girdim. Eve girdikten bir süre sonra Kurtuluş bana yaklaşık 5 dakika boyunca küfür etti. Küfürlere dayanamayarak pencere önüne geldim. Babamın merdiven önünde beklediğini, Kurtuluş'un ise elindeki baltayla tehditvari şekilde küfür etmeye devam ettiğini gördüm. Kurtuluş'un babama zarar vereceğini düşünerek mutfaktan ekmek bıçağı alarak camdan aşağı atladım. Babam ile Kurtuluş'un arasına girdim. Bu sırada Kurtuluş baltayı bana savurdu, sol koltuk altımdan yaralandım. Baltayı savurmaya devam etmesi üzerine kendimi savunma amaçlı rastgele bıçağı salladım" dedi.

"Oğlum ve kızım mangal esnasında cep telefonundan müzik açarak eğlendi"

Maktulün annesi Selver Canbay ise iddianamedeki ifadesinde, evlerinin önünde mangal yapıp müzik dinledikleri sırada komşuları olan sanığın camdan kendilerine küfür ettiğini iddia etti. Canbay, "Mangal esnasında oğlum ve kızım cep telefonundan müzik açarak eğlendiler. Bu esnada evimizin yanındaki binada ikamet eden Ali Çavuş lakaplı komşumuzun evine misafir olarak gelen oğlu Mehmet Fatih, camdan dışarı çıktı. Oğlum Kurtuluş'a sinkaflı küfür etmeye başladı. Bunun üzerine oğlum, 'Abi; ablam, yeğenim burada; küfür etme, gel aşağıya konuşalım' dedi. Ali Çavuş ise 'Boşver oğlum' şeklinde karşılık verdi" diye konuştu.

"Sanık, 15-20 santimetre uzunluğunda bıçakla oğluma saldırdı"

Mehmet Fatih G.'nin küfrederek evin camından atladığını iddia eden Selver Canbay, "Mehmet Fatih'in elinde yaklaşık 15-20 santimetre uzunluğunda bir bıçak vardı. Oğluma doğru bıçakla hamleler yaparak saldırdı. Bu saldırı sonucunda oğlum göğüs ve karın bölgesinden yaralandı. Ardından olay yerine gelen Mustafa isimli şahıs kavgayı ayırmaya çalıştı ancak Mehmet Fatih elindeki bıçağı savurmaya devam etti. Bıçak, Mustafa'nın koluna da isabet etti. Olay devam ederken oğlum Kurtuluş kaçmaya çalıştığı sırada evin yanında bulunan baltayı eline aldı. Mehmet Fatih'e doğru baltayı kaldırdı. Bu sırada kızım Gülfinaz araya girerek engellemeye çalıştı. Bunun üzerine Kurtuluş elindeki baltayı yere bıraktı. Oğlum Kurtuluş panikle kanlar içerisinde uzaklaşarak kaçtı. Mehmet Fatih ise elindeki bıçakla oğlumun peşinden koştu" ifadelerini kullandı.

İHA