Kocaeli Büyükşehir personeli eğitimlerle gelişiyor; Zabıtaya “şiddet” konulu seminer

DUYARLI PERSONEL, MUTLU VATANDAŞ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, personellerin gelişimi ve vatandaşa yönelik davranışlarına katkıda bulunması adına verdiği eğitimlere bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda önemli ve gerekli konularda verilen eğitimler, personellerin gelişmesinde ve daha duyarlı olmasında etkili oluyor. Son olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nce Zabıta Dairesi personellerine kadına yönelik şiddet ve şiddet sonrası başvurulabilecek mekanizmalar anlatıldı. 3 gün süren eğitimden maksimum fayda alan personeller, konuya daha duyarlı yaklaşma imkânı buldu.

ŞİDDET NEDİR, NASIL ÖNLENİR?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi personellerine 3 gün boyunca “Kadına yönelik şiddetle mücadele ve farkındalık semineri” verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından verilen seminerde; “Kadına yönelik şiddetin tanımı, şiddet türleri, şiddete maruz kalan kadınların başvurabileceği yasal mekanizmalar, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” konuları aktarıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelince verilen eğitim, Zabıta Daire Başkanlığı Seminer Salonu’nda gerçekleştirildi.



(Emre KAHRAMAN)