İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırova’da hal binasına ulaşım güçlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde girilmedik sokak bırakmıyor. Bu kapsamda Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi’nde hal binasına ulaşımı sağlayan Şehzade ve Kadife Sokak’ta son kat aşınma tabakası asfalt serim işlemi tamamlandı. Böylelikle hal binasına ulaşım güçlendirildi.

Çayırova'da hal binasına ulaşım güçlendi

31 Aralık 2025 Çarşamba 10:53

 BÜYÜKŞEHİR DURMUYOR, ÇALIŞIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, modern ve konforlu bir ulaşım ağı için başlattığı üstyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir ekipleri, Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi’nde bulunan Şehzade ve Kadife Sokak’ta son kat aşınma tabakası asfalt işlemini tamamladı. Geçtiğimiz yıl bitümlü temel ve binder asfalt tabakaları serilen, toplam 650 metre uzunluğundaki her iki sokakta yolun zemine oturmasının ardından son kat aşınma tabakası da uygulanarak yol konforu üst seviyeye çıkarıldı.

 

ŞEHZADE VE KADİFE SOKAK TAMAM

Şehzade ve Kadife Sokaklar, Büyükşehir Belediyesi’nin Çayırova Cumhuriyet Mahallesi’nde 25 bin metrekare alan üzerine inşa ettiği ve geçtiğimiz yıl hizmete açtığı hal binasına ulaşımı sağlıyor. Aynı zamanda TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu bağlantısına sahip olan sokaklar, ağır tonajlı araçlar tarafından yoğun şekilde kullanılıyor.

 

GÜVENLİ VE DAYANIKLI YOL

Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla bitümlü temel ve binder asfalt seriminin ardından aşınma tabakasının da tamamlanmasıyla her iki sokakta dayanıklılık, sürüş konforu ve trafik güvenliği sağlanmış oldu.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Sosyal yardımlar, 2025 yılında da hız kesmedi Sosyal yardımlar, 2025 yılında da hız kesmedi
BAŞKAN MUZAFFER BIYIK’TAN 2026 MESAJI BAŞKAN MUZAFFER BIYIK’TAN 2026 MESAJI
2025’te alt ve üstyapıda yoğun çalışma 2025’te alt ve üstyapıda yoğun çalışma
2025 Darıca’da sözlerin tutulduğu bir yıl oldu 2025 Darıca’da sözlerin tutulduğu bir yıl oldu
Körfez Mimar Sinan’da 28 sokak elden geçiyor Körfez Mimar Sinan’da 28 sokak elden geçiyor
Bahçem Çayırova'da 'Toprak ve Sanat' atölyesi etkinliği gerçekleştirildi Bahçem Çayırova'da 'Toprak ve Sanat' atölyesi...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Sosyal yardımlar, 2025 yılında da hız kesmedi
Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşların...

Haberi Oku