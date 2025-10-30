6. Çayırova Kitap Günleri’nin ikinci gün konuğu, Yazar Merve Gülcemal oldu. Yazdığı çocuk kitaplarıyla Türk edebiyatının öne çıkan isimleri arasında yer alan Merve Gülcemal Çayırovalı okurlarıyla bir araya geldi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen söyleşi programına Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, kent protokolü ve çok sayıda Çayırovalı katılım sağladı. Programda ilk olarak bir konuşma gerçekleştiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, etkinliğe katılım sağlayan Çayırovalılara teşekkür ederken, Yazar Merve Gülcemal’e Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde eğitim alan özel bireylerin 2025 Aile Yılı’na özel hazırladığı tabloyu hediye etti. Daha sonrasında programda söz alan ve söyleşiye başlayan Merve Gülcemal, aile ve çocuk gelişimi üzerine interaktif bir sunum yaptı. Okurlarından gelen soruları da yanıtlayan Gülcemal, etkinliğin sonunda okurlarının kitaplarını da imzaladı.

“ÇOK KEYİFLİ BİR BULUŞMAYDI”

Etkinlik sonunda açıklamalarda bulunan Yazar Merve Gülcemal, şunları dile getirdi; “Yağışlı bir hava ve tatil olmasına rağmen, katılımın bu kadar çok olacağını beklemiyordum. Başkanımızın da başta teşekkür ettiği gibi, akşamın bu saati çok güzel bir katılım vardı Çayırova halkı tarafından. Öncelikle onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Biz, Çocuğuma Dinini Sevdiriyorum başlığını konuştuk, bu söyleşi kapsamında, sonra kitaplarımızı imzaladık. Keyifli ve güzel bir buluşma oldu. Bundan 3 yıl önce gelmiştim Çayırova’ya, aradan geçen zaman diliminde özleşmişiz. Çayırovalıların kitaba gösterdiği ilginin çok güzel olduğunu düşünüyorum. Küçük bir çocuğa bir kitap alabilmek için bu kadar çabalamak özel bir gayret gerektiriyor. Çok keyifli bir buluşmaydı benim için.”



(Ömer İLGEÇ)