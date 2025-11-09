Kocaeli’de bisikletliye çarpmamak için manevra yapan otomobil direğe çarptı: 5 yaralı

Kaza, Kartepe ilçesi Maşukiye Sapanca Yolu Caddesi'nde Sapanca istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.H.A. yönetimindeki 16 RAR 61 plakalı otomobil, aniden önüne çıkan bisikletliye çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada araçta bulunan sürücü M.H.A. ile yolcular D.T., S.S., Z.S. ve İ.M.Ç. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA