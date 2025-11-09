banner1208
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli’de bisikletliye çarpmamak için manevra yapan otomobil direğe çarptı: 5 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bisikletli kişiye çarpmamak için manevra yapan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kocaeli'de bisikletliye çarpmamak için manevra yapan otomobil direğe çarptı: 5 yaralı

09 Kasım 2025 Pazar 10:10

 Kaza, Kartepe ilçesi Maşukiye Sapanca Yolu Caddesi'nde Sapanca istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.H.A. yönetimindeki 16 RAR 61 plakalı otomobil, aniden önüne çıkan bisikletliye çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada araçta bulunan sürücü M.H.A. ile yolcular D.T., S.S., Z.S. ve İ.M.Ç. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 
  Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de parfüm fabrikası faciası sonrası skandal paylaşımlar: Ölenlere hakaret ve küfür ettiler Kocaeli'de parfüm fabrikası faciası sonrası skandal...
Dilovası'ndaki yangında ikinci facianın ramak kala önlendiği ortaya çıktı Dilovası'ndaki yangında ikinci facianın ramak kala...
Yangında hayatını kaybedenlerden 2'si 18 yaşından küçük Yangında hayatını kaybedenlerden 2'si 18 yaşından...
6 kişiye mezar olan yangına ilişkin 3 gözaltı kararı 6 kişiye mezar olan yangına ilişkin 3 gözaltı...
6 kişiye mezar olan yangının tanığı: 6 kişiye mezar olan yangının tanığı: "İçerde...
Kocaeli'de 6 kişiye mezar olan parfüm dolum tesisinin içi görüntülendi Kocaeli'de 6 kişiye mezar olan parfüm dolum tesisinin...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocaeli'de parfüm fabrikası faciası sonrası...
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği parfüm dolum tesisindeki yangının ardından...

Haberi Oku