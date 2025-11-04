Tarihin İzinde Bir Yolculuk:

Kitabın yazarı İsmail Kahraman, 1976 yılında başladığı gazetecilik hayatını, kurduğu Gebze Gazetesi ve hazırladığı sayısız belgesel TV programı ile taçlandırmış, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanındaki araştırmalarıyla tanınan önemli bir isimdir. Kahraman, bu eseriyle Çayırova'nın unutulmaya yüz tutmuş tarihini gün yüzüne çıkararak, bölgenin kültürel mirasına büyük bir katkı sunuyor.
263 sayfadan oluşan ve Devri Alem TV etiketiyle yayımlanan eser, tarih severler, araştırmacılar ve bölge halkı için adeta bir başucu kaynağı niteliğinde. "Hünkar Çayırı'ndan Çayırova'ya Fatih Otağı", güncel listede yerini alarak okuyucuların ilgisine sunulmuş durumda.
Kitabı satın almak ve incelemek için: https://www.kitapyurdu.com/kitap/hunkar-cayirindan-cayirovaya-fatih-otagi/735032.html