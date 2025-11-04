Tarihin İzinde Bir Yolculuk:

Araştırmacı Yazar İsmail Kahraman'ın kaleme aldığı ve Devri Alem Yayınları'ndan çıkan yeni eseri "Hünkar Çayırı'ndan Çayırova'ya Fatih Otağı", okuyucuları tarihle dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Fatih Sultan Mehmet'in ebediyete uğurlandığı Hünkar Çayırı'na ev sahipliği yapan Kocaeli'nin önemli ilçesi Çayırova'nın zengin ve köklü tarihi bu kapsamlı eserde mercek altına alınıyor.

Antik çağlardan günümüze uzanan bir zaman dilimini kapsayan kitap, Çayırova'nın stratejik konumunu ve medeniyetler beşiği oluşunu gözler önüne seriyor. Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti gibi pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan bu bölgenin, aynı zamanda İpek Yolu güzergâhında bulunması ve Doğu ile Batı arasında bir köprü görevi görmesi tarihsel önemini katbekat artırıyor.

Kitabın yazarı İsmail Kahraman, 1976 yılında başladığı gazetecilik hayatını, kurduğu Gebze Gazetesi ve hazırladığı sayısız belgesel TV programı ile taçlandırmış, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanındaki araştırmalarıyla tanınan önemli bir isimdir. Kahraman, bu eseriyle Çayırova'nın unutulmaya yüz tutmuş tarihini gün yüzüne çıkararak, bölgenin kültürel mirasına büyük bir katkı sunuyor.

263 sayfadan oluşan ve Devri Alem TV etiketiyle yayımlanan eser, tarih severler, araştırmacılar ve bölge halkı için adeta bir başucu kaynağı niteliğinde. "Hünkar Çayırı'ndan Çayırova'ya Fatih Otağı", güncel listede yerini alarak okuyucuların ilgisine sunulmuş durumda.



Kitabı satın almak ve incelemek için: https://www.kitapyurdu.com/kitap/hunkar-cayirindan-cayirovaya-fatih-otagi/735032.html