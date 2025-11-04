banner1208
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tarihin İzinde Bir Yolculuk: "Hünkar Çayırı'ndan Çayırova'ya Fatih Otağı"

Araştırmacı Yazar İsmail Kahraman'ın kaleme aldığı ve Devri Alem Yayınları'ndan çıkan yeni eseri "Hünkar Çayırı'ndan Çayırova'ya Fatih Otağı", okuyucuları tarihle dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Fatih Sultan Mehmet'in ebediyete uğurlandığı Hünkar Çayırı'na ev sahipliği yapan Kocaeli'nin önemli ilçesi Çayırova'nın zengin ve köklü tarihi bu kapsamlı eserde mercek altına alınıyor.

Tarihin İzinde Bir Yolculuk:

04 Kasım 2025 Salı 10:39

Antik çağlardan günümüze uzanan bir zaman dilimini kapsayan kitap, Çayırova'nın stratejik konumunu ve medeniyetler beşiği oluşunu gözler önüne seriyor. Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti gibi pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan bu bölgenin, aynı zamanda İpek Yolu güzergâhında bulunması ve Doğu ile Batı arasında bir köprü görevi görmesi tarihsel önemini katbekat artırıyor.

Kitabın yazarı İsmail Kahraman, 1976 yılında başladığı gazetecilik hayatını, kurduğu Gebze Gazetesi ve hazırladığı sayısız belgesel TV programı ile taçlandırmış, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanındaki araştırmalarıyla tanınan önemli bir isimdir. Kahraman, bu eseriyle Çayırova'nın unutulmaya yüz tutmuş tarihini gün yüzüne çıkararak, bölgenin kültürel mirasına büyük bir katkı sunuyor.

263 sayfadan oluşan ve Devri Alem TV etiketiyle yayımlanan eser, tarih severler, araştırmacılar ve bölge halkı için adeta bir başucu kaynağı niteliğinde. "Hünkar Çayırı'ndan Çayırova'ya Fatih Otağı", güncel listede yerini alarak okuyucuların ilgisine sunulmuş durumda.

Kitabı satın almak ve incelemek için: https://www.kitapyurdu.com/kitap/hunkar-cayirindan-cayirovaya-fatih-otagi/735032.html

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
SEKA Sanat İhtisas Merkezi’nde Cumhuriyet sevgisi SEKA Sanat İhtisas Merkezi’nde Cumhuriyet sevgisi
Şehir Tiyatroları, “Sinan” adlı oyunun prömiyerini yaptı; Taşta, gölgede, rüzgârda Sinan’ın imzası var Şehir Tiyatroları, “Sinan” adlı oyunun prömiyerini...
Çayırova Kitap Günleri’nin heyecanı okullarda da yaşanıyor Çayırova Kitap Günleri’nin heyecanı okullarda...
Büyükşehir’in Moda Akademisi’nde el emeği sanata yansıdı; Cumhuriyet’in 102. yılına özel ay yıldızlı çantalar Büyükşehir’in Moda Akademisi’nde el emeği...
Merve Gülcemal, Çayırovalı okurlarıyla bir araya geldi Merve Gülcemal, Çayırovalı okurlarıyla bir araya...
"Amerika'da İslam Medeniyeti" Okuyucuyla Buluştu!
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

SEKA Sanat İhtisas Merkezi’nde Cumhuriyet...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kentin kültür ve sanat yaşamına yön veren merkezlerinden biri olan...

Haberi Oku