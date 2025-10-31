Çayırova Kitap Günleri’nin heyecanı okullarda da yaşanıyor

DOLU DOLU SÖYLEŞİ PROGRAMLARI
Çayırova Kitap Günleri’nin dördüncü günü ise ilçe genelindeki okullarda yoğun programlara sahne oldu. Yazar Yunus Ozan, dün Hasan Tahsin Ortaokulu’nda, Neslihan Yaşaroğlu Türkan Göktürk İlkokulu’nda, Naciye Arslan Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde, Özgür Balpınar, Çayırova Ortaokulu’nda, Fatma Ataş, 24 Kasım Ortaokulu’nda, Şeniz Baş, Ahmet Yesevi İlkokulu’nda, Bülent Şahin Erdeğer, Ertuğrul Kurdoğlu Anadolu Lisesi’nde ve Ebru Tulum ise Mevlana ilkokulu’nda öğrencilerle bir araya geldi.
EDEBİYATIN BÜYÜLÜ DÜNYASINA YOLCULUK
Öğrenciler, yazarlarla sohbet edip, onlarla edebiyatın büyülü dünyasına doğru yolculuğa çıkarken, etkinliklerden ötürü Çayırova Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti. Okul programları, Çayırova Kitap Günleri’nin beşinci gününde Yiğit Recep Efe, Çağrı Cebeci ve Funda Yalçınkaya’nın etkinlikleriyle devam edecek.
(Erkan ERENLER)