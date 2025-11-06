banner1208
Çayırova’da iki park daha yenileniyor

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki iki parkı daha yenileyerek ilçe sakinlerinin hizmetine sunacak. Cumhuriyet Mahallesi’nde Yeşil Vadi içerisinde bulunan park alanı ve Akse Köy İçi Parkı’nda yenileme işlemleri öncesinde sökümler başladı.

06 Kasım 2025 Perşembe 09:27

 İlçe sakinlerinin sosyal yaşam alanlarının kalitesini artırmak ve daha yeşil bir Çayırova’da vakit geçirmelerini sağlamak adına çalışmalarına devam eden Çayırova Belediyesi, iki parkı sil baştan yeniliyor. Son 6 yılda onlarca parkı ilçeye kazandıran ve yine onlarca parkta revize işlemi gerçekleştirerek daha modern bir görünüme kavuşturan Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şimdi de Cumhuriyet ve Akse Mahallesi’ndeki bulunan parkları sil baştan yenileyecek. Belirlenen program kapsamında Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Yeşil Vadi’deki park alanı ile Akse Mahallesi’nde bulunan Akse Köy İçi Parkı’nda yenilenme çalışmaları başladı.

 

SÖKÜMLER DEVAM EDİYOR

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, planlanan çalışma doğrultusunda dün Yeşil Vadi’de eskiyen ve deforme olmuş oyun gruplarını sökümünü tamamladı. Bugün ise ekipler, Akse Köy İçi Parkı’nda da eskiyen oyun gruplarının söküm işlemleri sürüyor. Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada iki parkın da en kısa süre içerisinde tamamlanarak yenilenen yüzleriyle ilçe sakinlerinin kullanımına açılması amaçlanıyor.

(Ömer İLGEÇ)

