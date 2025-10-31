Şehir Tiyatroları, “Sinan” adlı oyunun prömiyerini yaptı; Taşta, gölgede, rüzgârda Sinan’ın imzası var

Kocaeli Şehir Tiyatroları, SDKM’de dünya prömiyerine ev sahipliği yaptı. “Sinan” adlı oyun, ilk kez seyirciyle buluştuğu gecede dakikalarca ayakta alkışlandı. Geçmişle bugünü, taşla insanı, yıkımla inşayı buluşturan oyun enkaz altında kalan bir mimarlık öğrencisinin gözünden Mimar Sinan’ın ölümsüz yapıtı Süleymaniye Camii’ne uzanan bir yolculuğu konu alıyor.

OYUN MANEVİ KEŞİF YOLCULUĞUNA ÇIKARDI

Oyun öncesinde kokteyl ile başlayan prömiyer gecesinde sanatseverler bir araya gelerek keyifli zaman geçirdi. Salonu dolduran seyirciler arasında Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ın eşi Songül Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın eşi Figen Büyükakın da yer aldı. SDKM Büyük Sahne’de gerçekleşen yoğun katılım, oyuna duyulan merakın ve kente kazandırdığı kültürel değerin bir göstergesi oldu. Manevi keşif yolculuğuna çıkaran bu oyunu Hakan Hüseyin Gül ve İsmail Kılıçarslan kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Aydın Sigalı yer aldı.

“SAĞLAM YAPI SAĞLAM VİCDANLA GERÇEKLEŞİR”

“Sinan”, yalnızca bir dönemi değil, bir düşünce biçimini sahneye taşıdı. Dönemin en büyük padişahı Kanuni Sultan Süleyman, o dönemin sosyo-kültürel yapısı ve Mimar Sinan’ın iş ahlakı sahnede etkileyici bir anlatımla yeniden can buldu. Yapımı 7 yıl süren Süleymaniye Camii üzerinden ilerleyen hikâyeyi Sigalı, “Sağlam yapı, sağlam vicdanla gerçekleşir” cümlesiyle özetliyor. Oyun, geçmişteki mimari dehanın eserlerini bugünün deprem gerçeğiyle ilişkilendirerek güçlü bir mesaj veriyor. Tıpkı dönemin padişahı Süleyman gibi muhteşem olan Süleymaniye Camii de günümüzde İstanbul’un yedi tepesinden biri olarak anılıyor.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM, ZİHNİYET DÖNÜŞÜMÜDÜR”

Oyunun çıkış noktası da en az içeriği kadar anlamlı. Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, oyunun ilhamını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın “Kentsel dönüşüm sadece binaları değil, zihniyeti ve algıyı dönüştürmekle mümkündür. Bunun için tüm araçları kullanmalıyız, sanat da bunlardan biridir” sözlerinden aldıklarını belirtiyor. Sigalı, bu anlayışla sanatın toplumsal farkındalığı artırmadaki gücünü ve desteğini Sinan ile bir kez daha sahneye taşıdıklarını vurguluyor.

TARİH VE GÜNÜMÜZÜN SANATLA BULUŞMASI

“Sinan”, sadece bir tiyatro oyunu değil; tarihle bugünün, sanatla bilimin buluşma noktası. Mimar Sinan’ın eserlerini şekillendirirken rüzgârı, gölgeyi, suyu, sesi hesaba katan o derin mimari anlayışı, izleyicilere insanın doğayla kurduğu kadim ilişkiyi hatırlatıyor. Oyun, hem geçmişin ustasına saygı duruşu hem de günümüz insanına bir hatırlatma niteliğinde.



(Erkan ERENLER)