Havva Alyurt, Portekiz’de yeni başarı hikâyesi yazacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'da ağır engel grubunun oynadığı Bocce’de önemli bir başarılara imza atan Havva Alyurt, Coimbra World Bocce Cup Dünya Şampiyonası için Portekiz’e gitti. Engeline rağmen azmi ve başarılarıyla örnek olan Alyurt, Portekiz’den altın madalya ile dönmek istiyor.

BAŞARININ ADI; HAVVA ALYURT

29 yaşındaki milli sporcu Havva Alyurt, SMA Tip 2 hastası olmasına rağmen 2017 yılında tanıştığı bocce sporunda kısa sürede büyük başarılara imza attı. Henüz altı aylık sporcuyken 2018 yılında Samsun’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda hem BC3 bireysel hem de BC3 çiftler kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak dikkatleri üzerine çeken Havva Alyurt, başarılı kariyerine yenilerini eklemek için Portekiz’e gitti.

ULUSLARARASI ARENADA ZİRVEYE ULAŞTI

Yıllar içinde başarı grafiğini istikrarlı şekilde yükselten Alyurt, 2019 yılında Antalya’da yapılan Türkiye Şampiyonası’nda BC3 çiftler kategorisinde Türkiye üçüncülüğü elde etti. 2022 yılında Kocaeli’de düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda hem BC3 kadınlar hem de çiftler kategorilerinde Türkiye şampiyonluğu kazanan başarılı sporcu, aynı yıl Polonya’da yapılan World Boccia Challenger’da BC3 kadınlar ve çiftler kategorilerinde dünya ikinciliğine ulaştı. 2023 yılında Yalova’da gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası’nda iki farklı dalda Türkiye şampiyonluğu elde eden Alyurt, 2024 yılında Roma’da düzenlenen World Boccia Challenger’da dünya ikinciliğiyle başarısını sürdürdü. Aynı yıl Brezilya’nın Sao Paulo kentinde yapılan World Boccia Cup’ta ise büyük bir başarıya imza atarak dünya şampiyonu unvanını Türkiye’ye kazandıran Havva Alyurt, Portekiz’de de yeni bir başarı hikâyesi yazmak istiyor.

HAZIRLIKLARINI GONCA’DA TAMAMLADI

Portekiz’deki dünya şampiyonası öncesi antrenmanlarını Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde yapan milli sporcu Havva Alyurt, haftada dört gün, günde ise altı saat süren yoğun bir çalışma programı uyguladı. Alyurt’un ulaşım desteği ise Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı “Engelsiz Taksi” hizmeti tarafından sağlandı.

“ENGEL, HİÇBİR ŞEKİLDE ENGEL DEĞİL”

Spora 2017 yılında başladığını belirten milli sporcu Havva Alyurt, kendisine verilen desteklerin önemine vurgu yaparak, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başkanımız Tahir Büyükakın’ın destekleriyle sporumuza çok büyük katkı sağladı. Biz hiç bilinmeyen bir alanda başarı elde ettik. Engelsiz Taksi, antrenörler, kurumlar ve ailem desteklerini hiç esirgemedi” ifadelerini kullandı. Engelli bireylere de seslenen Alyurt, “Aile desteği çok önemli. Gerekli kurumların desteğiyle hiçbir engel, engel değil. Evde kalmayın, bir spor dalıyla hayata tutunun. Kendinizin bile şaşıracağı yeni şeyler keşfedeceksiniz” dedi.

BÜYÜKŞEHİR’DEN ENGELSİZ DESTEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin sosyal ve sportif yaşama katılımlarını teşvik eden projeleriyle dikkat çekiyor. Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, birçok branşta spor yapmak isteyen bireylere ev sahipliği yaparken, “Engelsiz Taksi” hizmetiyle de ulaşım desteği sağlıyor.



(Emre KAHRAMAN)