banner1211
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

DİLOVASI’NDA 10 KASIM: ATATÜRK’E MİNNETLE ANMA

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde Dilovası’nda büyük bir özlem ve minnetle anıldı.

DİLOVASI'NDA 10 KASIM: ATATÜRK'E MİNNETLE ANMA

10 Kasım 2025 Pazartesi 14:13

 Yurt genelinde olduğu gibi Dilovası’nda da saat 09.05’te hayat durdu, siren sesleri eşliğinde vatandaşlar Ata’sına saygı duruşunda bulundu.
 
DİLOVASI’NDA ANMA TÖRENİ
10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü programı, Dilovası Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı.
Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay ve Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, kurumlar adına anıta çelenk sundu. Ardından sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, İlçe Emniyet Müdürü Serhat Cambaz, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sait Arı, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Kaymakam Dr. Metin Kubilay ve Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, çelenk sunumunun ardından törene katılanlarla kısa süre sohbet ederek gösterilen ilgi ve katılımdan dolayı teşekkür ettiler.

 RAHMET VE MİNNETLE
 Anma programı daha sonra Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde devam etti. Öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler, oratoryo gösterileri ve slayt sunumlarıyla duygu dolu anlar yaşandı.
 Atatürk’ün hayatı ve Cumhuriyet’e kazandırdığı değerlerin bir kez daha hatırlandığı etkinlikte, salonda duygusal anlar yaşandı. Program, öğrencilerin seslendirdiği Atatürk’ün sevdiği şarkılarla sona erdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Büyükakın’dan 10 Kasım mesajı Başkan Büyükakın’dan 10 Kasım mesajı
Başkan Çiftçi'den 10 Kasım mesajı Başkan Çiftçi'den 10 Kasım mesajı
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü Mesajı Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün...
Gebze Atasını Saygıyla Andı Gebze Atasını Saygıyla Andı
Kazakistan Bişkek’te 10. Türk Dünyası Belgesel Festivali Ödüllü Film Gösterimi Başladı Kazakistan Bişkek’te 10. Türk Dünyası Belgesel...
Kocaeli’de Yüzyılın Konut Projesi Başvuruları Başlıyor Kocaeli’de Yüzyılın Konut Projesi Başvuruları...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Başkan Büyükakın’dan 10 Kasım mesajı
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle yayımladığı...

Haberi Oku