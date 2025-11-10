DİLOVASI’NDA 10 KASIM: ATATÜRK’E MİNNETLE ANMA

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde Dilovası’nda büyük bir özlem ve minnetle anıldı.

Yurt genelinde olduğu gibi Dilovası’nda da saat 09.05’te hayat durdu, siren sesleri eşliğinde vatandaşlar Ata’sına saygı duruşunda bulundu.

DİLOVASI’NDA ANMA TÖRENİ

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü programı, Dilovası Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı.

Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay ve Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, kurumlar adına anıta çelenk sundu. Ardından sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, İlçe Emniyet Müdürü Serhat Cambaz, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sait Arı, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Dr. Metin Kubilay ve Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, çelenk sunumunun ardından törene katılanlarla kısa süre sohbet ederek gösterilen ilgi ve katılımdan dolayı teşekkür ettiler.



RAHMET VE MİNNETLE

Anma programı daha sonra Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde devam etti. Öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler, oratoryo gösterileri ve slayt sunumlarıyla duygu dolu anlar yaşandı.

Atatürk’ün hayatı ve Cumhuriyet’e kazandırdığı değerlerin bir kez daha hatırlandığı etkinlikte, salonda duygusal anlar yaşandı. Program, öğrencilerin seslendirdiği Atatürk’ün sevdiği şarkılarla sona erdi.