Ticari Araçlarda Kış Lastiği Zorunluluğu Başlıyor

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Sürücüler dikkat! Bu yıl kış lastiği uygulaması beklenenden erken başlıyor, cezası 5.856 TL

09 Kasım 2025 Pazar 17:43

Yeni düzenlemeye göre şehirlerarası yollarda yolcu veya yük taşıyan tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu hale geliyor. Kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet gibi araçların dingil üzerindeki tüm lastiklerinin kış şartlarına uygun olması şartı getirildi. Seyir halindeyken lastik değiştirmek zorunda kalan sürücüler de mevcut lastiklerini kış lastiği ile değiştirmek zorunda.

Her ildeki hava koşullarına göre valilikler, uygulamanın başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyebilecek, gerektiğinde birer ay uzatma yapılabilecek. 15 Kasım - 15 Nisan tarihleri arasında şehirlerarası yollarda ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu olacak.

2026 yılında yürürlüğe girecek olan uygulama kapsamında kış lastiği takmayan ticari araç sürücülerine 5 bin 856 TL ceza uygulanacak.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

 

