Ticari Araçlarda Kış Lastiği Zorunluluğu Başlıyor

Yeni düzenlemeye göre şehirlerarası yollarda yolcu veya yük taşıyan tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu hale geliyor. Kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet gibi araçların dingil üzerindeki tüm lastiklerinin kış şartlarına uygun olması şartı getirildi. Seyir halindeyken lastik değiştirmek zorunda kalan sürücüler de mevcut lastiklerini kış lastiği ile değiştirmek zorunda.

Her ildeki hava koşullarına göre valilikler, uygulamanın başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyebilecek, gerektiğinde birer ay uzatma yapılabilecek. 15 Kasım - 15 Nisan tarihleri arasında şehirlerarası yollarda ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu olacak.

2026 yılında yürürlüğe girecek olan uygulama kapsamında kış lastiği takmayan ticari araç sürücülerine 5 bin 856 TL ceza uygulanacak.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek