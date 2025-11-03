GEBZE TRABZONLULAR DERNEĞİ’NDEN ANLAMLI BULUŞMA

Gebze Trabzonlular Derneği, dernek lokalinde düzenlenen kahvaltı programında Gebze’nin önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Dernek Başkanı Akif Bal ve yönetim kurulu üyeleri, sabahın erken saatlerinde gelen misafirleri kapıda karşıladı. Program boyunca hem Gebze gündemi hem de dernek faaliyetleri üzerine sohbetler gerçekleştirildi.





Kahvaltı programına; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Soba, Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı İrfan Uzun, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Şener Akın, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, MHP Gebze İlçe Başkanı Coşkun Öztürk, Anahtar Partisi Gebze İlçe Başkanı Hakan Alaşar, Kocaeli Büyükşehir ve Gebze Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Katı, Gebze İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili, Gebze İlçe Jandarma Komutanı Aytaç Karaoğlu, Fatih Devlet Hastanesi Başhekimi Sefer Bilgi, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, Nüfus Müdürü Hasan Aydın, Gebze Ticaret Odası Genel Sekreteri Çağrı Solak, Kızılay Gebze Şube Başkanı Celalettin Kurt, Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Cevat Altıntaş, Gebze Gazetesi kurucusu, Belgeselci İsmail Kahraman, Trabzon Beşköylüler Dernek Başkanı Ahmet Özkay, Köşkçeşme Mahalle Muhtarı Mehmet Altıntaş ve Lastik-İş Sendikası Genel Merkez Genel Sekreteri İhsan Malkoç katıldı. Ayrıca çok sayıda STK temsilcisi, iş insanı ve Trabzonlu hemşehri programa iştirak etti.







Programın açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Akif Bal, katılımcılara teşekkür ederek Trabzonlular Derneği’nin yalnızca hemşehri dayanışması değil, aynı zamanda Gebze’nin sosyal hayatına değer katan bir kurum olduğunu vurguladı. Bal, Bugün burada sadece Trabzonlular değil, Gebze’nin ortak geleceğine katkı sunan dostlarımız bir arada. Biz dernek olarak şehrimize, insanımıza ve dayanışma ruhuna hizmet etmeyi görev biliyoruz. Katılımınız bizleri onurlandırdı, ifadelerini kullandı.







Kahvaltı boyunca davetliler arasında sıcak sohbetler gerçekleşti. Katılımcılar hem dernek çalışmalarını hem de Gebze’de yürütülen sosyal projeleri değerlendirdi. Programda söz alan davetliler, Dernek Başkanı Akif Bal ve yönetimine teşekkür ederek, böyle anlamlı buluşmaların birlik ve beraberliği güçlendirdiğini dile getirdi. Kahvaltının sonunda katılımcılar tek tek kendilerini tanıtarak hemşehrileriyle tanışma fırsatı buldu. Yoğun katılım ve samimi atmosferiyle dikkat çeken program, çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek