banner1208
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

GEBZE TRABZONLULAR DERNEĞİ’NDEN ANLAMLI BULUŞMA

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Gebze Trabzonlular Derneği, Gebze protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve iş insanlarının katıldığı geniş katılımlı kahvaltı programına ev sahipliği yaptı.

GEBZE TRABZONLULAR DERNEĞİ'NDEN ANLAMLI BULUŞMA

03 Kasım 2025 Pazartesi 20:54

Gebze Trabzonlular Derneği, dernek lokalinde düzenlenen kahvaltı programında Gebze’nin önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Dernek Başkanı Akif Bal ve yönetim kurulu üyeleri, sabahın erken saatlerinde gelen misafirleri kapıda karşıladı. Program boyunca hem Gebze gündemi hem de dernek faaliyetleri üzerine sohbetler gerçekleştirildi.


Kahvaltı programına; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Soba, Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı İrfan Uzun, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Şener Akın, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, MHP Gebze İlçe Başkanı Coşkun Öztürk, Anahtar Partisi Gebze İlçe Başkanı Hakan Alaşar, Kocaeli Büyükşehir ve Gebze Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Katı, Gebze İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili, Gebze İlçe Jandarma Komutanı Aytaç Karaoğlu, Fatih Devlet Hastanesi Başhekimi Sefer Bilgi, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, Nüfus Müdürü Hasan Aydın, Gebze Ticaret Odası Genel Sekreteri Çağrı Solak, Kızılay Gebze Şube Başkanı Celalettin Kurt, Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Cevat Altıntaş, Gebze Gazetesi kurucusu, Belgeselci İsmail Kahraman, Trabzon Beşköylüler Dernek Başkanı Ahmet Özkay, Köşkçeşme Mahalle Muhtarı Mehmet Altıntaş ve Lastik-İş Sendikası Genel Merkez Genel Sekreteri İhsan Malkoç katıldı. Ayrıca çok sayıda STK temsilcisi, iş insanı ve Trabzonlu hemşehri programa iştirak etti.



Programın açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Akif Bal, katılımcılara teşekkür ederek Trabzonlular Derneği’nin yalnızca hemşehri dayanışması değil, aynı zamanda Gebze’nin sosyal hayatına değer katan bir kurum olduğunu vurguladı. Bal, Bugün burada sadece Trabzonlular değil, Gebze’nin ortak geleceğine katkı sunan dostlarımız bir arada. Biz dernek olarak şehrimize, insanımıza ve dayanışma ruhuna hizmet etmeyi görev biliyoruz. Katılımınız bizleri onurlandırdı, ifadelerini kullandı.



Kahvaltı boyunca davetliler arasında sıcak sohbetler gerçekleşti. Katılımcılar hem dernek çalışmalarını hem de Gebze’de yürütülen sosyal projeleri değerlendirdi. Programda söz alan davetliler, Dernek Başkanı Akif Bal ve yönetimine teşekkür ederek, böyle anlamlı buluşmaların birlik ve beraberliği güçlendirdiğini dile getirdi. Kahvaltının sonunda katılımcılar tek tek kendilerini tanıtarak hemşehrileriyle tanışma fırsatı buldu. Yoğun katılım ve samimi atmosferiyle dikkat çeken program, çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KOCAELİ’DE THODEX’İN KURUCUSU FARUK FATİH ÖZER TOPRAĞA VERİLDİ KOCAELİ’DE THODEX’İN KURUCUSU FARUK FATİH ÖZER...
KOCAELİ’DE ORGAN VE DOKU NAKLİ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ KOCAELİ’DE ORGAN VE DOKU NAKLİ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
YURT DIŞINDAN GELEN MİSAFİRLER KOCAELİ CEZA İNFAZ KURUMLARINI ZİYARET ETTİ YURT DIŞINDAN GELEN MİSAFİRLER KOCAELİ CEZA İNFAZ...
BİLİR AİLESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI BİLİR AİLESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
VALİ AKTAŞ, KIZILAY HAFTASI PROGRAMINA KATILDI VALİ AKTAŞ, KIZILAY HAFTASI PROGRAMINA KATILDI
V. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI İLETİŞİM VE SANAT SEMPOZYUMU ALMATI TURAN ÜNİVERSİTESİ’NDE V. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI İLETİŞİM VE SANAT...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

KOCAELİ’DE THODEX’İN KURUCUSU FARUK FATİH...
KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, Tekirdağ’daki cezaevinde...

Haberi Oku