YURT DIŞINDAN GELEN MİSAFİRLER KOCAELİ CEZA İNFAZ KURUMLARINI ZİYARET ETTİ

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ 27. ICPA Yıllık Konferansı için Türkiye’ye gelen misafirler, Kocaeli’deki ceza infaz kurumlarını inceleyerek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

01 Kasım 2025 Cumartesi 23:13

26-31 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen 27. ICPA Yıllık Konferansı kapsamında Türkiye’ye gelen uluslararası misafirler, Kocaeli Ceza ve Tevkifevleri Kurumlarını ziyaret etti. Konuklar, kurumların kampüslerini ve atölyelerini gezerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirildi.

Ziyarete Adalet Bakanlığı Personel Disiplin Daire Başkanı Ülkü Güneş ve Ceza ve Tevkifevleri Tetkik Hâkimi Burak Çobanoğlu da katıldı. Misafirlere Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Gündüz, Cumhuriyet Savcısı Nazif Yücel, kurum müdürleri ve çalışanlar eşlik etti.

Program kapsamında konuklara Türk mutfağından çeşitli yiyecekler ikram edildi.

Ziyaret, misafirlerin kurum çalışanlarıyla görüşmeleri ve ceza infaz sisteminde yürütülen uygulamaları yerinde incelemeleriyle sona erdi.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

