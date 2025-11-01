YURT DIŞINDAN GELEN MİSAFİRLER KOCAELİ CEZA İNFAZ KURUMLARINI ZİYARET ETTİ

26-31 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen 27. ICPA Yıllık Konferansı kapsamında Türkiye’ye gelen uluslararası misafirler, Kocaeli Ceza ve Tevkifevleri Kurumlarını ziyaret etti. Konuklar, kurumların kampüslerini ve atölyelerini gezerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirildi.

Ziyarete Adalet Bakanlığı Personel Disiplin Daire Başkanı Ülkü Güneş ve Ceza ve Tevkifevleri Tetkik Hâkimi Burak Çobanoğlu da katıldı. Misafirlere Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Gündüz, Cumhuriyet Savcısı Nazif Yücel, kurum müdürleri ve çalışanlar eşlik etti.

Program kapsamında konuklara Türk mutfağından çeşitli yiyecekler ikram edildi.

Ziyaret, misafirlerin kurum çalışanlarıyla görüşmeleri ve ceza infaz sisteminde yürütülen uygulamaları yerinde incelemeleriyle sona erdi.

