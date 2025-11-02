KOCAELİ’DE THODEX’İN KURUCUSU FARUK FATİH ÖZER TOPRAĞA VERİLDİ

Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki tek kişilik hücresinde ölü bulundu. Özer’in intihar ettiği üzerinde durulurken, görevliler durumu cezaevi savcılığına bildirdi. Cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemenin ardından yakınlarına teslim edildi.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Faruk Fatih Özer’in cenazesi Kocaeli’nin Darıca ilçesine getirildi. Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki Murat Balcı Camii’nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Özer, Nene Hatun Mezarlığı’nda toprağa verildi. Faruk Fatih Özer, 1994 yılında Kocaeli’de doğdu. 20 yaşında Gebze’de Koineks adıyla bir yazılım şirketi kurdu ve kısa sürede kripto para sektörüne yöneldi. 2017 yılında 400 bin TL sermaye ile kurduğu Koineks’i kısa süre sonra Thodex adıyla global pazara açtı. Şirket, Türkiye’den yurtdışına açılan ilk kripto para borsalarından biri oldu.

Thodex kısa sürede büyüyerek 400 bini aşkın kullanıcıya ulaştı ve milyonlarca dolar değerinde işlem hacmi oluşturdu. Özer, lüks araçlar ve ünlü isimlerle reklam kampanyaları da düzenledi. Ancak 20 Nisan 2021’de yaklaşık 400 bin kişiye ait yatırımcı parasını alarak yurt dışına kaçtı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Thodex hakkında 22 Nisan 2021’de resen işlem başlatıldı. Özer, Arnavutluk’ta 30 Ağustos 2022’de yakalanıp Türkiye’ye getirildi. Hakkında, örgüt kurma ve yönetme, nitelikli dolandırıcılık, mal varlığı değerlerini aklama gibi suçlardan toplam 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası talep edildi.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek