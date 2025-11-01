KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

SEKA Sanat İhtisas Merkezi’nde Cumhuriyet sevgisi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kentin kültür ve sanat yaşamına yön veren merkezlerinden biri olan SEKA Sanat İhtisas Merkezi, Cumhuriyet’in 102. yılı onuruna özel atölye etkinlikleri düzenledi. Atölyelerde, ay yıldızlı Türk Bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk temaları işlendi. Katılımcılar, Cumhuriyet coşkusunu sanatla birleştirdi.

SEKA Sanat İhtisas Merkezi'nde Cumhuriyet sevgisi

01 Kasım 2025 Cumartesi 09:41

 KATI’I VE TEZHİP ATÖLYELERİNDE ŞANLI BAYRAK MOTİFLERİ

Cumhuriyet temalı ilk etkinlikler, Katı’ı ve Tezhip Atölyeleri tarafından gerçekleştirildi. 8-12 yaş aralığındaki çocukların katıldığı atölyelerde, Türk Bayrağı motifleri işlendi. “Bayrağımız Çiçek Açsın” ismini taşıyan Katı’ı Atölyesi’nde, Osmanlı döneminde önemli eserler verilen kâğıt oymacılığı sanatı üzerine bilgilendirme yapıldı. Ardından çocuklar, ay yıldızlı bayrağımızın motiflerini işleyerek kendi eserlerini hazırladı. Eğitmenlerin rehberliğinde yürütülen uygulamada çocuklar, hem el becerilerini geliştirdi hem de Cumhuriyet sevgisini sanata dönüştürmenin gururunu yaşadı. Benzer şekilde Tezhip Atölyesi’nde de Türk Bayrağı teması işlendi ve çocuklar zarif desenlerle süslenmiş eserler ortaya koydu.

 

BÜYÜK ÖNDER SEVGİYLE NAKIŞLARA İŞLENDİ

Cumhuriyet Bayramı’nın kutlandığı gün, Seka Sanat İhtisas Merkezi’nin Nakış Atölyesi anlamlı bir çalışmaya ev sahipliği yaptı. Yetişkinlerin katıldığı etkinlikte, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün silüeti ile “29 Ekim” yazısı kasnaklara işlendi. Katılımcılar, ilmek ilmek sevgilerini işleyerek hem Atatürk’e olan bağlılıklarını gösterdi hem de Cumhuriyet coşkusunu sanatla kutladı. Ortaya çıkan eserler, duygusal ve estetik açıdan büyük beğeni topladı.

 

CUMHURİYET COŞKUSUNA RENK KATAN DİĞER ETKİNLİKLER

SEKA Sanat İhtisas Merkezi’nde ekim ayının son haftasında ayrıca Ahşap Bardak Altlığı Boyama ve Sukulent Terapisi Atölyeleri de gerçekleştirildi. Bu etkinlikler, sanatseverlere hem yaratıcı hem de huzur dolu bir ortam sundu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sanat vizyonu doğrultusunda düzenlenen bu atölyeler, her yaştan katılımcıya Cumhuriyet sevgisini sanatla yaşatma fırsatı sundu.

(Emre KAHRAMAN)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Şehir Tiyatroları, “Sinan” adlı oyunun prömiyerini yaptı; Taşta, gölgede, rüzgârda Sinan’ın imzası var Şehir Tiyatroları, “Sinan” adlı oyunun prömiyerini...
Çayırova Kitap Günleri’nin heyecanı okullarda da yaşanıyor Çayırova Kitap Günleri’nin heyecanı okullarda...
Büyükşehir’in Moda Akademisi’nde el emeği sanata yansıdı; Cumhuriyet’in 102. yılına özel ay yıldızlı çantalar Büyükşehir’in Moda Akademisi’nde el emeği...
Merve Gülcemal, Çayırovalı okurlarıyla bir araya geldi Merve Gülcemal, Çayırovalı okurlarıyla bir araya...
"Amerika'da İslam Medeniyeti" Okuyucuyla Buluştu!
Kitap Günleri’nin ilk söyleşisi Akse Kitap Kahve’de Kitap Günleri’nin ilk söyleşisi Akse Kitap Kahve’de
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Şehir Tiyatroları, “Sinan” adlı oyunun...
Kocaeli Şehir Tiyatroları, SDKM’de dünya prömiyerine ev sahipliği yaptı. “Sinan” adlı oyun, ilk kez...

Haberi Oku