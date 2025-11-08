banner1208
Yangında hayatını kaybedenlerden 2'si 18 yaşından küçük

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm dolum tesisinde 6 kişinin öldüğü olayda 2 kişinin 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Tuğba ve Nisa kardeşlerin fotoğrafına ulaşıldı.

Yangında hayatını kaybedenlerden 2'si 18 yaşından küçük

08 Kasım 2025 Cumartesi 17:29

 Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde saat 09.00'da 2 katlı parfüm dolum tesisinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler, iş yerinin yanında bulunan binanın çatısına da sıçradı. Vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. Çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. 
 
  2'si 18 yaşından küçük 
  Yangında hayatını kaybeden kişilerin isimlerinin yanı sıra yaşlarına da ulaşıldı. Yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Dikan ve Hanım Gülek (65) yaşında olduğu belirlendi.  
Bölgede bulunan bilirkişi heyeti, incelemelerine devam ediyor.  


İHA
