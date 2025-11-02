Çayırova Belediyesi, sekizde sekizle yoluna devam ediyor

GALLİNAT’TAN 23 SAYI
Üçüncü çeyrekle birlikte savunma sertliğini yukarı çeken temsilcimiz, farkı giderek açtı ve karar periyoduna 66-79’luk üstünlükle girdi. Son çeyrekte ise Fenerbahçe Koleji Rams’a sadece 7 sayı şansı tanıyan Çayırova Belediyesi, karşılaşmadan 73-100’lük galibiyetle ayrıldı. Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu 23 sayılık performansıyla Roberto Gallinat olurken, Enes Berkay Taşkıran’ın 13, Jamari Traylor’un 13 ve Hakan Yapar’ın 12 sayılık katkıları galibiyette büyük rol oynadı.
“MUHTEŞEM BİR GALİBİYET DAHA”
Çayırova Belediyesi’ni deplasmandaki Fenerbahçe Koleji Rams maçında yalnız bırakmayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, maç sonunda yaptığı açıklamada, “Muhteşem bir mücadele, muhteşem bir galibiyet daha! Çayırova Belediyesi Basketbol Takımımız, Fenerbahçe Koleji deplasmanından zaferle dönüyor! Her topa yüreğini koyan, teriyle, emeğiyle bu şehre gurur yaşatan tüm oyuncularımızı ve teknik ekibimizi yürekten tebrik ediyorum” dedi. Ligde namağlup lider olarak yoluna devam eden Çayırova Belediyesi, sezonun dokuzuncu hafta karşılaşmasında 10 Kasım Pazartesi günü sahasında Cemefe Gold Haremspor’u konuk edecek.
(Ömer İLGEÇ)