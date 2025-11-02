Çayırova Belediyesi, sekizde sekizle yoluna devam ediyor

Türkiye Basketbol Ligi’nde yoluna doludizgin devam eden Çayırova Belediyesi, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Koleji Rams’ı 73-100 mağlup ederek, sekizinci maçında sekizinci galibiyetini alarak, namağlup liderliğini sürdürdü.

Çayırova Belediyesi’nin potada bileği bükülmüyor. Türkiye Basketbol Ligi 2025-2026 Sezonu’na şampiyonluk parolasıyla başlayan temsilcimiz Çayırova Belediyesi, ligdeki sekizinci maçından da galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe Koleji Rams’la deplasmanda karşılaşan Çayırova Belediyesi, baştan sona üstün götürdüğü müsabakadan 27 sayı farkla galip ayrıldı. Baş antrenör Gökhan Güney’in öncülüğünde maça Ömer Utku Al, Roberto Gallinat, Enes Berkay Taşkıran, Hakan Yapar ve Jamari Traylor ilk beşiyle başlayan Çayırova Belediyesi, ilk periyotla birlikte vitesi artırdı ve çeyreği 14-21 önde kapattı. İkinci periyotla beraber hücumda istediği verimi sürdüren Çayırova Belediyesi, savunmada rakibini durduramayınca devreye 48-48’lik eşitlikle gidildi.

GALLİNAT’TAN 23 SAYI

Üçüncü çeyrekle birlikte savunma sertliğini yukarı çeken temsilcimiz, farkı giderek açtı ve karar periyoduna 66-79’luk üstünlükle girdi. Son çeyrekte ise Fenerbahçe Koleji Rams’a sadece 7 sayı şansı tanıyan Çayırova Belediyesi, karşılaşmadan 73-100’lük galibiyetle ayrıldı. Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu 23 sayılık performansıyla Roberto Gallinat olurken, Enes Berkay Taşkıran’ın 13, Jamari Traylor’un 13 ve Hakan Yapar’ın 12 sayılık katkıları galibiyette büyük rol oynadı.







“MUHTEŞEM BİR GALİBİYET DAHA”

Çayırova Belediyesi’ni deplasmandaki Fenerbahçe Koleji Rams maçında yalnız bırakmayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, maç sonunda yaptığı açıklamada, “Muhteşem bir mücadele, muhteşem bir galibiyet daha! Çayırova Belediyesi Basketbol Takımımız, Fenerbahçe Koleji deplasmanından zaferle dönüyor! Her topa yüreğini koyan, teriyle, emeğiyle bu şehre gurur yaşatan tüm oyuncularımızı ve teknik ekibimizi yürekten tebrik ediyorum” dedi. Ligde namağlup lider olarak yoluna devam eden Çayırova Belediyesi, sezonun dokuzuncu hafta karşılaşmasında 10 Kasım Pazartesi günü sahasında Cemefe Gold Haremspor’u konuk edecek.



(Ömer İLGEÇ)