Kocaeli’de Yüzyılın Konut Projesi Başvuruları Başlıyor

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Kocaeli’de 81 il kapsamındaki Yüzyılın Konut Projesi çerçevesinde toplam 10 bin 340 sosyal konut inşa edilecek. Proje, dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmasını ve kira fiyatlarının dengelenmesini hedefliyor.

Başvurular yarın başlayacak ve 19 Aralık’a kadar sürecek. Yoğunluğu önlemek için kimlik numarasının son rakamına göre aşamalı başvuru uygulanacak. İlk gün, son rakamı “0” olan vatandaşlar başvuruda bulunabilecek. 11 Kasım’da sonu “2”, 12 Kasım’da “4”, 13 Kasım’da “6”, 14 Kasım’da sonu “8” olan vatandaşlar başvurularını yapabilecek. 15 Kasım’dan itibaren tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek.

Başvurular e-Devlet veya Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla yapılabilecek. Şehit aileleri ve gazilerden başvuru ücreti alınmayacak.

Kocaeli’de konutların ilçelere dağılımı şöyle olacak: Başiskele, İzmit ve Kartepe’ye toplam 4 bin 800 konut, Gebze’ye 2 bin konut, Dilovası’na 1.750 konut, Körfez’e 1.200 konut, Çayırova’ya 500 konut ve Derince’ye 90 konut yapılacak. Konutların yapılacağı alanlar önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Konutlar 1+1 ve 2+1 şeklinde olacak, yatay mimari ve geleneksel dokuyla uyumlu tasarlanacak. Şehit aileleri, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve 3+ çocuklu aileler için özel kontenjanlar ayrıldı.

Konut satış fiyatları 1 milyon 800 bin TL’den başlıyor. Devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satışa sunulacak. İstanbul’da taksitler 7 bin 313 TL’den, diğer illerde 6 bin 750 TL’den başlıyor.

İnşaat ve ihale süreci kasım ayında başlayacak, ilk kuralar aralıkta çekilecek ve konut teslimleri Mart 2027’de yapılacak.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek